Ante la exigencia del enojado locutor de que le explicaran la razón del por qué la mujer no usaba tapabocas, la administradora del lugar argumentó que, aunque entendía la denuncia por el incumplimiento de las normas, la trabajadora no lo portaba porque en el sitio hace “un calor impresionante”.

Este es el video:

Esto pasa en una tienda de ropa y no cumplen los protocolos de seguridad. pic.twitter.com/bCK81uOxuT

El video de Villalobos generó cientos de reacciones de usuarios en redes sociales que, aunque dieron la razón a la denuncia por el incumpliendo de las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19, rechazaron la manera en la que el locutor expuso a las trabajadoras del lugar ubicado en Anapoima, Cundinamarca.

“Quienes afirman que el video de la señora de Koaj está bien, me gustaría que los jefes los grabaran cada que hacen un cagadón y los publicaran en redes para ponerlos en ‘La Picota’ pública”, afirmó un usuario en la red social.

Koaj no tardó en salirle al paso a los comentarios y anunció que la marca ya se comunicó con las trabajadoras involucradas en el hecho; sin embargo, enfatizó que seguirán haciendo parte del equipo de la tienda y que se harán refuerzos en lo que respecta al cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los empleados.

Estos son algunos de los comentarios a favor y en contra de la denuncia del locutor:

Perdonen pero por qué están defendiendo a la trabajadora de Koaj? Por personas así es que Colombia sigue creciendo en casos. Y no me refiero a ella, sino a todos los que la defienden.

Es un ataque a la salud, está mal de parte de ella, no tiene defensa

— UnaReinaDelDrama (@unareinadrama) August 20, 2020