Comprar carro nuevo en Colombia cada vez es más difícil y, pese a los esfuerzos de los fabricantes por facilitar el acceso, los precios están por las nubes y el poder adquisitivo se reduce por diferentes factores, entre ellos la inflación.

A pesar de la dinámica, una de las empresas que apuesta por el mercado nacional es KIA, que en los últimos días trabaja en una nueva estrategia para ganar más terreno frente a sus competidores y lanzar al mercado nuevos modelos.

Según detalló la compañía recientemente, de los modelos que se vienen para el 2023 uno de los más destacados es el KIA EV-9, de siete puestos, un vehículo que no ha salido aún al mercado, pero ya tiene más de 10.000 preórdenes.

Se trata de un modelo que sorprende por su llamativo diseño, poco acostumbrado en la marca de Corea del Sur. De acuerdo con Motor, de España, el precio que tendrá en Europa este vehículo es de 60.000 euros, cerca de 300 millones de pesos colombianos, pero su precio en el mercado local podría superar ese valor por cuenta de los costos asociados a la importación.

Además de su diseño, este vehículo es llamativo por su capo robusto, su placa protectora y porque se convirtió, por lo menos en Europa, en el modelo SUV más grande de los comercializados por KIA.

La camioneta mide 5,01 metros de largo, con capacidad para 7 pasajeros, y porque es muy espacioso: la segunda y tercera fila de asientos se puede plegar para crear una zona de carga prácticamente plana, describe ese portal especializado.

Estas son otras características de la apuesta de KIA que se espera pronto en Colombia:

Este video muestra el diseño y cómo luce el esperado modelo:

