Este jueves, German Bahamon, gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), celebró con entusiasmo la inauguración de la primera tienda Juan Valdez en Emiratos Árabes Unidos.

“Nos llena de orgullo anunciar la apertura de nuestra primera tienda Juan Valdez en Emiratos Árabes Unidos, ubicada en Dubái. Este país representa un mercado clave para Juan Valdez en nuestro plan de expansión internacional. Con un mercado de café valuado en 276.9 millones de dólares y un consumo per cápita de 1.1 kilogramos al año (Fuente: Euromonitor: Hot Drinks in the UAE, 2023)”, destacó Bahamon.