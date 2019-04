Melo enfatizó en varios momentos que la responsabilidad que pueda tener en el escándalo de Odebrecht en Colombia es individual. Ante esto, Blu Radio lo interrogó sobre si lo que quiere es salvar la responsabilidad de Luis Carlos Sarmiento y del grupo Aval en el escándalo de corrupción.

“Frente a Sarmiento, le preguntó ¿cuál es su posición?”, interrogó el periodista Néstor Morales.

La respuesta de Melo fue: “Yo no quiero defender al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Lo que sí digo es lo siguiente: yo no habría trabajado con una persona que hace esas cosas. Si yo no las hice, y yo no trabajaría con una persona que hiciera esas cosas, pues simplemente el honor personal del doctor Sarmiento, por cuenta mía, no está expuesto porque yo no hubiera trabajado con él”.

Enfatizó también en que trabajó 8 años con el Grupo Aval y si pensara que Sarmiento hace alguna cosa indebida, simplemente no se hubiera acercado a esa organización.

José Elías Melo insistió en Blu Radio que es inocente y que no sabía de los sobornos que hizo Odebrecht y en los que tendría complicidad ese grupo económico.

También dijo que apelará el fallo del juez y está confiado en que en una segunda instancia podrá quedar libre de responsabilidad.

“Esta primera instancia toma una determinación que vamos a apelar naturalmente, porque es mi convicción íntima que esto se debe resolver cuando se analice apropiadamente todo el arsenal probatorio”, sostuvo Melo.

La medida en contra de Melo se conoció este lunes luego de que el Juez 14 Penal de Conocimiento declarara responsable al exdirectivo de los delitos de “cohecho por dar u ofrecer, e interés indebido en la celebración de contratos”, informó Caracol Radio.

Melo es investigado desde 2017, pero permanece en libertad desde enero de 2018, cuando un juez revocó la orden de reclusión que le había sido impuesta.