Respecto de si Melo sabía del soborno que Odebrecht le habría entregado al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, el sindicado les dijo a periodistas de Blu Radio:

“No, no es así, no sabía y no participé. Desafortunadamente, esta primera instancia toma una determinación que vamos a apelar naturalmente, porque es mi convicción íntima que esto se debe resolver cuando se analice apropiadamente todo el arsenal probatorio”.