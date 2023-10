Colombia está a solo un par de meses de volver a presenciar un pulso por el mercado de vuelos baratos. Tras las salidas de Viva y Ultra Air, esta vez Wingo, con su modelo de bajo costo, y JetSmart, que tendrá una propuesta de “ultra bajo costo” pelearán mano a mano, como pudo establecer EL COLOMBIANO tras hablar con los presidentes de estas compañías.

(Lea también: Aerolíneas critican a El Dorado por falta de inversión y se van contra puntos de migración)

Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart, le confirmó a este medio que la aerolínea entrará con una oferta competitiva al mercado doméstico y dejó entrever que se manejarán tarifas similares a las que ofrecen en Perú, Argentina o Chile desde los US $ 10, US $ 12 o US $ 15 por trayecto, aunque estas dependen de variables como la fecha de compra.

El ejecutivo, quien prefirió no anticiparse a la fecha en que JetSmart encenderá motores para volar entre ciudades del país, dijo que el proceso para certificarse como operador local ante la Aerocivil se encuentra en su última fase y posiblemente todos los permisos estarán listos antes de que termine el año.

“Lo más importante es la entrega de los slots –permisos para aterrizar y despegar– el 2 de noviembre. En dos semanas la Aerocivil debe entregar los slots de El Dorado, de Bogotá, para la temporada Summer 24 (del 31 de marzo al 26 de octubre de 2024), nosotros mandamos una solicitud formal y tenemos la expectativa de que en esta ocasión se nos asignen al 100%, porque de eso depende que tengamos una operación viable”, afirmó Ortiz.

De hecho, JetSmart ya ha tenido reuniones con la autoridad aeronáutica, pues su prioridad es hacerse un lugar para volar en las mejores franjas posibles. “No es lo mismo un slot a las 11:30 am que a las 7:00 a.m., todo el mundo en Colombia quiere volar temprano. Después del 2 de noviembre daremos más claridad”, precisó el CEO.

Wingo espera buenas franjas

A su turno, Eduardo Lombana, CEO de Wingo, apuntó que la compañía también está buscando tener acceso a franjas de alta demanda en el aeropuerto de Bogotá, lo cual permitiría ofrecer tarifas aún más competitivas.

Lombana dijo a este medio que su aerolínea ya es la tercera por participación de mercado en Colombia, con un 5%, ubicándose detrás de Avianca y Latam Airlines. Además, continuó, el crecimiento en los últimos años ha sido exponencial y desde 2019 hasta la fecha ha estado en torno al 200%.

Recientemente Wingo añadió la ruta Medellín – Santa Marta, convirtiéndose en la número 38 de su red, y particularmente la novena desde el aeropuerto José María Córdova, que sirve a la capital antioqueña.

La línea aérea resaltó que de las ocho nuevas rutas implementadas este año cinco han sido domésticas, y en el entre tanto creó una filial en Panamá. Al respecto, Lombana no descartó que se puedan materializar otras iniciativas de ese tipo en países vecinos.

(Vea también: Grupo Abra, dueño de Avianca, puso a temblar a Latam por anuncio; dejó ver plan)

De esta forma el mercado de bajo costo vuelve a agitarse después de un año difícil en el que los operadores Viva y Ultra quebraron debido a una mezcla de factores externos con una estrategia que no era rentable, quedando así el 25 % del mercado doméstico sin ningún doliente.

Vale mencionar que JetSmart pidió pista para operar 27 rutas en territorio colombiano, con una fuerte apuesta por conectar a Bogotá, Medellín y Cartagena. De su lado, Wingo estima cerrar el año con un crecimiento histórico y estará atento a la posibilidad de abrir nuevas rutas hacia Venezuela.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.