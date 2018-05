James será el primer jugador de fútbol internacional activo que entra en el mundo del blockchain con una divisa propia. El nombre de la moneda será ‘JR10 Token’, según explica el diario La República.

La emisión de la criptomoneda del astro colombiano será este 27 de mayo a través de la aplicación SelfSell. Sin embargo, no hay detalles de cuál será su precio inicial de salida al mercado de las monedas virtuales.

Uno de los objetivos que tendría James con esta movida es reforzar su valor de marca y tener mayor cercanía con sus fans. (Vea también: [Foto] James ya llegó a Colombia para unirse al sueño mundialista)

El artículo continúa abajo

Frente a la incursión de James en el mundo de las criptomonedas, Li Yuan, fundador de la plataforma de blockchain afirmó, citado por Forbes: ““esta es una nueva forma de construir la imagen de marca personal de James, gracias al blockchain”.

Forbes afirma que esta movida de SelfSell también busca que los clubes consideren las criptomonedas como una opción de pago, y recuerda que hace meses se realizó el primer fichaje de un futbolista a través de monedas virtuales.

Este fue el mensaje que publicó James en Twitter para hacer el anuncio de su alianza con SelfSell: “Una marca nueva mía, patrocinada y traída por SelfSell, será activada. Vas a adivinar qué es? Salta para descargar SelfSell App y únete a mí”.

A brand “new me”, sponsored and brought by SelfSell, will be activated. Will you guess what it is? Jump to download SelfSell App and join me. @self_sell pic.twitter.com/OXugqJq3uH

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) May 22, 2018