La pregunta la formuló el ‘youtuber’ Javier Ramírez, que de entrada se declaró homosexual y que dijo que así como él hay muchos jóvenes que no saben qué va a pasar con lo que hasta ahora se ha legalizado sobre el tema.

Humberto De la Calle se mostró de acuerdo con el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y dijo que en caso de ser elegido presidente lo mantendrá y lo defenderá.

“Hay gente diciendo que eso es una aberración, y que no se puede. Entonces, uno como presidente se opone, dicta normas, convence a las cortes. Yo estoy de acuerdo, porque me parece que no hacerlo es un acto de discriminación. Es más, estoy de acuerdo con la posibilidad de adopción de niños de parejas del mismo sexo”, explicó.