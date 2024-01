Una enorme sorpresa se han llevado este año varios ciudadanos de Armenia al encontrar incrementos significativos en el impuesto predial unificado, causando una ola de descontento y críticas porque en muchos casos los aumentos superan en tres o cuatro veces lo que muchos venían pagando cada año.

Entre los afectados con los aumentos se encuentra Ariel Palacio Martínez, propietario de un lote en el barrio Uribe de Armenia quien vio cómo su factura de impuestos ha escalado de aproximadamente $ 32.000 a $ 3.540.000 en un solo año, un incremento que él y muchos otros consideran injustificado y excesivo.

El nuevo avalúo de su propiedad, que pasó de $ 15 millones a más de $ 97 millones, es otra de las preocupaciones del ciudadano que no entiende en qué se basaron para realizar este incremento.

Martínez, al igual que otros propietarios en la ciudad, ahora enfrenta un dilema financiero, poniendo en peligro sus planes futuros y la sostenibilidad económica de sus familias. “Parece ser que se convertirá en una realidad la promesa del presidente Gustavo Petro de expropiar, lo más preocupante en mi caso es que con esos cobros se me frustran las posibilidades de iniciar a construir mi vivienda”, señaló.

Dijo que en su caso va a revisar la opción de solicitar que le realicen un nuevo avalúo. “Yo he estado con una situación de salud delicada, acabé de salir de UCI y me encuentro esta situación donde yo compré un lote el cual estoy pagando un crédito al banco y he estado intentando ahorrar para este año empezar a construir”.

Sobre estas quejas, Yeison Andrés Pérez Lotero, secretario de Hacienda de Armenia, aclaró lo sucedido y explicó que esta es una medida alineada con las disposiciones de la Ley 44 y la Ley 1995 de 2019 que son del orden nacional.

Según Pérez Lotero, para propiedades clasificadas en los estratos 1 y 2 y con avalúos inferiores a 135 salarios mínimos, el aumento se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que actualmente es del 9.28 %. No obstante, para propiedades que no cumplen con estos criterios, el incremento se establece en el IPC más un adicional de 8 puntos porcentuales totalizando un 17.28 %.

Además, el secretario de Hacienda de Armenia destacó que existen excepciones significativas, como en el caso de los lotes urbanizables no urbanizados, donde no hay un límite en el incremento del impuesto. Esta política, según Pérez Lotero, tiene como fin penalizar a aquellos que poseen lotes sin desarrollar, impactando aproximadamente a 13.000 predios en la ciudad.

Ante la alarma generada por los aumentos exorbitantes en algunos casos, el secretario Hacienda instó a los ciudadanos a revisar sus casos en la Tesorería Municipal, asegurando que pueden existir errores en la liquidación del impuesto que deben ser corregidos.

“Tenemos casos de lotes donde el constructor sacó la licencia de urbanización, pero nunca construyó y los lotes mal llamados como lotes de engorde, pero también las nuevas unidades que entran a la base predial”, aclaró Pérez Lotero.

Añadió que hay casos como, por ejemplo, de unidades que llevaban muchos años construidas, pero se demoraban en el proceso de escrituración de las mismas, entonces la gente venía pagando el impuesto predial unificado como lote y entre todas las unidades recolectaban o a través de la administración les cobraban para pagar el impuesto predial de lote.

Entonces una persona que viviera en esta situación, el impuesto que pagaba era de $ 50.000 $ 100.000, pero al ser incorporados mediante actualización catastral o mediante conservación van a tributar por primera vez.

Desde la administración municipal aclararon que estos predios no tienen restricción de crecimiento del impuesto predial, entonces el ciudadano que pagaba $50.000 o los $100.000 porque estaba en lote, ya este año entró a tributar de acuerdo con el valor de su apartamento o con el valor de su casa y le tocó hacerlo por sumas desde el $1.000.000 o más.

El secretario de Hacienda, Yeison Pérez Lotero, enfatizó en que estos casos corresponden a predios que formalmente y por primera vez se incorporan en la base predial. En caso de los lotes urbanizables urbanizados y urbanizables no construidos ocurre la misma situación.

“Son lotes que fueron una excepción dentro de las leyes y en ese sentido no hay un límite de crecimiento, sino que este año entraban plenos con la base predial, entonces tengo mucha gente diciendo que el año pasado pagaron $1.500.000 por el lote, pero es que el año pasado teníamos una restricción de crecimiento del impuesto del 35 %. Como este año ya se fue pleno al avalúo catastral, entonces les toca pagar 18 o 20 millones de pesos por predial unificado de ese lote”, indicó Pérez Lotero. Añadió que: “Debemos entender que es una forma en la que la ley, ni siquiera es el municipio de Armenia, sino que la ley prevé el castigo de los lotes improductivos que incluso es una política del mismo presidente de la República de incrementar los impuestos para lotes improductivos en el país, vía predial se materializan estas leyes y en ese sentido es que hoy se está teniendo para algún tipo de población unos incrementos representativos”.

Pérez Lotero informó que existen, según cálculos de la entidad, 7.000 lotes urbanizables no urbanizados o urbanizables no construidos y se tiene una incorporación en la base predial de 6.000 unidades nuevas, es decir, que en este momento hay 13.000 predios que están impactando pleno la base predial.

“Nuevamente mencionar que no es una disposición del municipio de Armenia, es una disposición de ley y ese es un poco el ruido que se nos está generando mucha gente se ha acercado a la Tesorería Municipal y lo que hemos identificado es esa situación. Luego las personas que no cumplen con esas características excepcionales y que sientan que su impuesto predial unificado creció por encima del 17.28 % el mensaje es que se dirijan a la Tesorería Municipal, lleven su recibo y allá verificamos qué es lo que ocurre puede ser que tenga un error de liquidación”, dijo Pérez Lotero.

El secretario de Hacienda de Armenia señaló que hasta el momento ese tipo de errores no se han reportado, solo ha habido inconvenientes de cambio de nombre y cédula. “Tuvimos una dificultad con el R1 que nos suministró Catastro Armenia y hemos tenido que el nombre es de un propietario, pero se troca con la cédula de otro de los propietarios del predio. Esto generalmente nos está pasando con predios de varios propietarios, pero digamos que esa situación ya ha sido superada”, puntualizó el jefe de cartera.

El impuesto predial unificado es la segunda renta más importante que tiene la ciudad entonces desde el punto de vista del gasto público, por supuesto es una de las rentas que más apalanca la inversión del municipio en relación con los ingresos corrientes de libre destino, entonces proyectamos que esta renta no solamente este año, sino en estos cuatro años se apalanque muy bien en relación con la actualización catastral y pueda entrar a financiar varios de los proyectos que tiene el alcalde James Padilla para su plan de desarrollo.

El secretario de Hacienda de Armenia también explicó que la renta del impuesto predial unificado es importante para la ciudad, pero la que es mucho más significativa es el impuesto de industria y Comercio, ambos impuestos sirven para apalancar el grueso de la inversión de ingresos propios del municipio de armenia en el próximo cuatrienio.

“El impacto que esperamos es generar este año con el recaudo es una mayor equidad tributaria porque cuando yo digo que los lotes urbanizables no urbanizados entran plenos, cuando yo le digo que estamos incorporando nuevas unidades y entran plenos a tributar precisamente lo que estamos logrando es que el impuesto predial no recaiga sobre las personas de estratos bajos que todos los años pagan de forma juiciosa su impuesto, sino que los nuevos inversionistas que están entrando en la ciudad también empiezan a aportar de forma cuantiosa en el impuesto predial unificado y que aquellos lotes que hoy son lotes de engorde, que los compran simplemente para que se valoricen también empiecen a tributar”, concluyó el funcionario.

