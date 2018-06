Esta interrupción se mantendrá hasta tanto no se conozca con claridad el fin de estos estudios y hasta que la comunidad sea informada de lo que se va a hacer, reseñó Blu Radio.

El gobernador sentenció que no permitirá en su administración la práctica del fracking en el departamento, ya que su política está basada en el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.

En diálogo con La W, Amaya dijo que no tuvieron en cuenta su opinión para realizar este contrato y que en el análisis realizado al documento no encontró claridad en lo que se quiere hacer con estos estudios.

“Nos decían que no nos preocupáramos que la sísmica no significa nada. Un contrato que hace la ANH no es para encontrar agua, es para encontrar petróleo. Además, en el objeto de la empresa dice que hacen exploraciones para explotaciones de hidrocarburos no convencionales, lo que abre la posibilidad de fracking”, sostuvo.

“Por supuesto que la sísmica no implica que ya se tome esta decisión pero si se abre de puerta y yo quiero que por ningún motivo este la posibilidad de esta práctica en mi territorio”, agregó el dirigente a la emisora mencionada.

La ANH se pronunció frente a este caso y aseguró que no tienen contemplado realizar alguna actividad vinculada con el fracking y que el único propósito que tiene este proyecto es tener la información del subsuelo.

“Estos trabajos investigativos los realiza la ANH en el marco del proyecto denominado Adquisición y Procesamiento de Información Sísmica de la Cordillera 2D, que contribuye a soportar estudios como el de planeación del territorio, de amenazas geológicas, sismicidad, determinación de fallas geológicas y sus riesgos asociados y prospección para hidrocarburos”, reza el comunicado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, citado por El Espectador.

El rumor está creciendo a través de las redes sociales, pero debido a la desinformación que se maneja con respecto a los estudios de la sísmica, los campesinos, molestos con lo que está ocurriendo, están mezclando fotos de unos municipios con problemas de otros.