El Plan de Oportunidades que ofrece el Icetex estará abierto hasta el 8 de octubre. Esta iniciativa está dirigida a las personas con una mora de más de 361 días y registradas con cartera castigada al 31 de diciembre de 2023. Los beneficiarios que logren un acuerdo podrán extinguir su deuda y aprovechar una condonación de hasta el 80 % del capital y el 100 % de los intereses.

“La invitación es para que las personas que por años han presentado dificultades con los pagos de su créditoeducativo con Icetex, aprovechen esta oportunidad que les brinda la Entidad. Es importante que se contacten con nosotros antes del 8 de octubre y hagan acuerdos y los cumplan, con esto aseguran la extinción de la deuda y gozan de beneficios que por única vez se han establecido como lo son la condonación de parte del capital y de todo el valor de los intereses corrientes y moratorios”, manifestó Patricia Abadía Murillo, presidenta (e) del Icetex.

Deudas Icetex: alivio por condonación de capital e intereses

Esta condonación es entre el 60 % y el 80 % del capital de su deuda y se hace efectivo una vez las personas lleguen a acuerdos con el Icetex y cumplan también plenamente el compromiso del nuevo plan de pago que definan con la entidad.

El porcentaje de condonación se definirá de acuerdo con la duración del plan de pago que acuerden, el valor adeudado y el tipo de población a la que pertenezca el beneficiario.

Ya son 11.578 las personas que han acordado con Icetex un plan de extinción de la deuda para lograr estos inéditos beneficios. Todos estos acuerdos representan 216.000 millones de pesos a condonar por concepto de capital e intereses.

Una de estas personas que lograron estos acuerdos es Sebastián Mejía, odontólogo quien reside en Medellín y estudió con este crédito del Icetex, quien cuenta que estudió un crédito de la antigua ACCES: “Fue difícil realizar todos los pagos, por lo que entré a cartera castigada. Hace poco me enteré de esta oportunidad, muy motivado me acerqué a las oficinas y me asesoraron en todo el proceso, y así pude lograr el acuerdo con el que accedo a la condonación acordada del 80%, para poder saldar la deuda. Esto me dio mucha tranquilidad porque la deuda la he podido saldar gracias a esta medida del Icetex”.

Las personas que presentan cartera castigada al 31 de diciembre del año anterior, o estén en mora actualmente, podrán ingresar a www.icetex.gov.co Banner Plan de Oportunidades / Oportunidades para Cartera Castigada, consultar con su número de cédula a qué beneficios podrán acceder con este Plan de Oportunidades.

Una vez realicen la consulta, el Icetex dispone de una serie de canales de contacto para escuchar a cada una de las personas priorizadas por este Plan de Oportunidades y acordar soluciones.

