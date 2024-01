El incremento del salario mínimo para el 2024, como todos los años, dejo satisfechos a algunos, pero inconformes a otros. El monto (12 %), decretado por el Gobierno de Gustavo Petro, hizo que esa asignación llegara a 1’300.000 pesos, muy por debajo de lo que pedían los representantes de los trabajadores (18 %), pero también por encima de lo que esperaban los empresarios, que finalmente nunca hicieron una propuesta.

De la decisión gubernamental llamó la atención, como lo observó el expresidente Iván Duque, que no tuvo en cuenta la inflación ocasionada en 2023, sino la esperada para 2024. “Hay que tener cuidado con las palabras y los análisis ligeros, presidente. Al parecer, usted nos anuncia una inflación de 12% para el próximo año, algo completamente inaceptable”, escribió Duque en X.

También explicó que el salario mínimo se aumenta con la inflación causada (la observada el año que termina), “no con la del año siguiente que nadie conoce. Esto con el fin de recuperar el poder adquisitivo de la inflación observada”.

Para Duque, “los aumentos reales logrados en nuestro gobierno continúan siendo los más altos de la historia reciente del salario mínimo en Colombia. Le recuerdo que la ley 278 de 1996 habla del índice de precios del consumidor como factor, no de la inflación esperada. A menos que se haya confundido con la meta de inflación esperada del Banco de la República, que es 3%, que difícilmente se cumplirá. En fin, no utilice sofismas”.

En esa línea de reclamos a Petro, el también expresidente Álvaro Uribe dijo este martes 2 de enero que, con el aumento del salario mínimo, ya no es necesaria entonces la reforma laboral que impulsa el Gobierno en el Congreso, porque ese incremento es en sí mismo una reforma laboral.

Para Uribe, con la reforma laboral que plantea Petro “habría menos cumplimiento del salario mínimo, de las normas laborales, más informalidad y más pobreza”, y provocaría un “pánico inversionista”, lo que derivaría la drástica caía del empleo formal.

Ante el incremento del 12 % del salario mínimo, en apariencia favorable para los trabajadores que reciben esa asignación mensual, Uribe opuso el hecho real de los altos impuestos que pesan sobre los colombianos, que harán que el poder adquisitivo sea un sofisma.

Qué le respondió Gustavo Petro a Álvaro Uribe sobre salario mínimo

Petro le respondió este mismo martes a Uribe, pero no tocó ninguno de los temas que le planteó el expresidente. Prefirió apelar a uno de los temas más sensibles para los trabajadores y que le han servido para que su reforma laboral gane favorabilidad: las horas extras, los recargos nocturnos y los dominicales y los festivos.

“Aun [sic] falta más estabilidad laboral y garantizar que las noches son noches y los sábados y domingos, sábados y domingos como en cualquier otro pais [sic] de la tierra. Por eso en esas horas debe haber recargos salariales, señor expresidente”, escribió Petro en la misma red social.

En una maniobra reduccionista (la reforma laboral no solo implica horas extras, recargos nocturnos y dominicales y festivos), Petro concentró los focos en ese solo aspecto, pero no le dice nada a Uribe sobre sus inquietudes de altos impuestos ni del potencial efecto negativo en la confianza inversionista privada.

Petro sabe que al gobierno de Uribe le han cobrado el ser responsable de que se hubieran hecho modificaciones en los horarios de las jornadas laborales, a través de la ley 789, que introdujo cambios en el Código Sustantivo del Trabajo. Esa norma extendió la jornada diurna entre las 6 a.m. y 10 p.m., y la nocturna entre las 10 p.m. y las 6 a.m.

Hoy, en realidad, el horario diurno está entre las 6 a.m. y las 9 p.m., mientras que el nocturno está entre las 9 p.m. y las 6 a.m. En el gobierno de Uribe también hubo cambios como la disminución de los recargos dominicales y festivos, que pasaron a pagarse con un cargo extra del 75 % y no del 100 %.

Eso, efectivamente, busca corregirlo la reforma de Petro, pero esa iniciativa también tiene aspectos que pueden afectar a los trabajadores a la larga, que son los que señala el expresidente Uribe.

