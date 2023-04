En los últimos días se han adelantado varias reuniones para discutir el incremento para empleados públicos, y ya varias centrales obreras han rechazado la propuesta que llegó desde el Ejecutivo.

En la Mesa de Negociación del Sector Público se planteó un incremento diferenciado, según los ingresos de los funcionarios, que ya son alrededor de 1.300.000 en todo el país.

Uno de los presentes en la discusión, tomó la palabra y lanzó críticas directas contra las políticas y las decisiones que ha tomado Gustavo Petro en sus 8 meses de gobierno.

En un video que se ha viralizado en redes, se le escucha hablar irónicamente del “cambio” y las “transformaciones” que habían prometido y hasta amplificó un mensaje de su mamá para los que toman las decisiones en el Ministerio de Hacienda: “Dígales a esos señores si es que no compran un plátano, que pasó de 1.000 a 4.000. […] Con eso que ustedes ofrecen [de incremento salarial] pagué dos pasajes de Transmilenio y creo que me queda para una empanada”.

El hombre continuó con su comentario, y allí se fue al extremo de decir que extraña a la administración anterior, ante la desilusión que se ha llevado:

“Es vergonzante que ustedes representen el gobierno de las grandes transformaciones por las que votamos en este país, porque pensé que jamás lo iría a decir, pero la peor oferta la está dando este gobierno. No pensé que fuéramos a extrañar al gobierno de Duque. No lo pensé. Jamás lo pensé. Hoy no hay nada para los trabajadores, pónganse serios”.