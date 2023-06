Nuevamente, el presidente Gustavo Petro se refirió al papel que, desde su óptica, deberían tener los bancos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) en cuanto al manejo de los recursos que adeudan los países en vía de desarrollo.

Cabe mencionar que Colombia es accionista de seis bancos multilaterales, que son fondeados para prestarle recursos a los gobiernos cuando necesitan capitalizarse en aras de realizar inversión social. Solo en 2022, estas entidades supranacionales le desembolsaron al país US$7.270 millones.

En ese sentido, Petro habló de “financiar un Plan Marshall contra la crisis climática” y sostuvo que “se puede lograr a través de una reforma de la banca multilateral, como el FMI. Sería una gran emisión mundial de derechos especiales de giro que se destinaría al Fondo del Clima para hacerle una aplicación progresiva a los países más pobres”.

Agregó que con esos derechos de giro, que representan la inversión total en la lucha climática, se “pagaría a los tenedores de la deuda, que son hoy fondos de pensión de los países más ricos y liberaría espacios presupuestales en cada país para dedicarlos a la mitigación de la crisis climática. Sumado todo esto a escala global, sería un incremento de la liquidez monetaria en el mundo que no iría a un incremento de precios sino a una inversión productiva”.

No es la primera vez que Petro propone replantear el manejo de la deuda para este propósito. Ya lo había hecho durante su participación en las Naciones Unidas, en septiembre del año pasado, en donde sugirió reducirle la deuda a Colombia a cambio del cuidado de la Amazonía.

“Podemos convertir a toda la población que hoy habita la Amazonía colombiana en una población cuidadora de la selva, pero necesitamos los fondos del mundo para hacerlo. Si es tan difícil conseguir esos dineros que las tasas carbón y los fondos del clima pactados deberían otorgar para salvar algo tan esencial, entonces, le propongo a la humanidad cambiar deuda externa por gastos internos para salvar y recuperar nuestras selvas, bosques y humedales. Disminuyan la deuda externa y gastaremos el excedente en salvar la vida humana”, agregó.

Además, Petro no ha sido el único miembro del Gobierno que lo ha propuesto, la ministra de Ambiente también lo hizo.

Esta vez, el mandatario volvió a proponer este enfoque en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, que se celebra en París, Francia. Allí, a primera hora, participó en la sesión denominada ‘Un nuevo método: alianzas para el crecimiento verde’, junto a los presidentes de la República del Congo, Denis Sssou-Nguesso; Egipto, Abdel Fattah Al-Sissi, y Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; y la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.