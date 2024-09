Por: CENET

Halloween es una de las festividades más esperadas y celebradas por los colombianos. Según una encuesta realizada por Fenalco y publicada en Góndola en 2023, el 73 % de los colombianos celebra esta fecha, y el 71 % de los participantes planean disfrazarse o disfrazar a sus hijos. Además, un 62 % afirmó que invierte menos de $ 200.000 en disfraces, mientras que un 15 % está dispuesto a gastar más de esa cifra.

Sin embargo, es común acumular disfraces de Halloween que solo se utilizan una o dos veces y luego quedan olvidados en el fondo del armario. En lugar de permitir que ocupen espacio y acumulen polvo, ¿por qué no convertir esos disfraces en dinero extra? Vender sus disfraces no solo es una opción rentable, sino también una forma sostenible de darle una segunda vida a prendas que ya no utilizas.

Y es que, de acuerdo con cifras de GoTrendier, una app de compra y venta de ropa de segunda mano en Colombia, durante el 2023, las usuarias de las plataforma generaron más de 300 millones de pesos en el periodo de octubre a noviembre al vender 6.336 disfraces que ya no usaban y dándoles una segunda vida; representando la oportunidad perfecta para aquellos que buscan generar ingresos adicionales.

¿Pero qué debes tener en cuenta para vender los disfraces que ya no usas? Antes de comenzar a vender, es importante seleccionar aquellos disfraces que aún se encuentren en buenas condiciones, verificar sus costuras, cremalleras y botones para que estén intactos y que no haya manchas o roturas visibles. Un disfraz en buen estado no solo atraerá a posibles compradores sino que también te permitirá pedir un precio razonable.

Por consiguiente, puedes venderlos en plataformas de moda de segunda mano, como GoTrendier por ejemplo, que cuenta con millones de usuarias interesadas en encontrar opciones económicas y sostenibles, lo que lo convierte en un mercado ideal para tus artículos. Allí se puede comprar y vender disfraces para niños, mujeres y hombres. También puedes subir fotos de calidad y describir el disfraz con detalle, incluyendo talla, materiales y el estado en que se encuentra.

Para Ana Jimenez, Country Manager de GoTrendier vender los disfraces de Halloween que ya se usan es una excelente manera de ganar dinero extra mientras se contribuye a la sostenibilidad. “Los disfraces son el típico ejemplo de prenda que solo nos ponemos una vez. Nadie se disfraza de lo mismo año tras año, así que revenderlos es una buena forma de recuperar la inversión y que otra persona pueda darle una segunda vida. Y por qué no, con ese dinero podemos también comprar un disfraz de segunda mano en perfectas condiciones para este Halloween”.

