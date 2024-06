Por: VALORA ANALITIK

El ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Ricardo Bonilla, en su intervención en el Congreso de Andesco, dio a conocer el escalafón de las empresas que tienen las tarifas de energía en Colombia más costosas.

Este es el ‘ranking’ de 28 electrificadoras y sus tarifas de energía (de la más alta a la más baja):

Según los datos de MinHacienda, las diez primeras que tienen sus tarifas de energía más altas en Colombia son:

Air-e con un costo unitario (el kilovatio) de $1.186 ($460 por generación; $148 distribución; $375 comercialización; $104 pérdidas; $48 transmisión; $50 restricciones)

con un costo unitario (el kilovatio) de $1.186 ($460 por generación; $148 distribución; $375 comercialización; $104 pérdidas; $48 transmisión; $50 restricciones) Afinia con $1.128 el kilovatio ($397 por generación; $217 distribución; $225 comercialización; $190 pérdidas; $48 transmisión; $51 restricciones)

con $1.128 el kilovatio ($397 por generación; $217 distribución; $225 comercialización; $190 pérdidas; $48 transmisión; $51 restricciones) Emevasi – Sibundoy con $1.066 el kilovatio ($432 por generación; $244 distribución; $222 comercialización; $78 pérdidas; $48 transmisión; $42 restricciones)

con $1.066 el kilovatio ($432 por generación; $244 distribución; $222 comercialización; $78 pérdidas; $48 transmisión; $42 restricciones) CEO – Cauca con $1.025 el kilovatio ($396 por generación; $251 distribución; $202 comercialización; $86 pérdidas; $48 transmisión; $41 restricciones)

con $1.025 el kilovatio ($396 por generación; $251 distribución; $202 comercialización; $86 pérdidas; $48 transmisión; $41 restricciones) EDEQ – Quindío con $1.023 el kilovatio ($390 por generación; $286 distribución; $194 comercialización; $70 pérdidas; $48 transmisión; $35 restricciones)

con $1.023 el kilovatio ($390 por generación; $286 distribución; $194 comercialización; $70 pérdidas; $48 transmisión; $35 restricciones) Enelar – Arauca con $1.019 el kilovatio ($416 por generación; $257 distribución; $181 comercialización; $60 pérdidas; $48 transmisión; $57 restricciones)

con $1.019 el kilovatio ($416 por generación; $257 distribución; $181 comercialización; $60 pérdidas; $48 transmisión; $57 restricciones) Celsia – Tolima con $1.019 el kilovatio ($387 por generación; $257 distribución; $190 comercialización; $100 pérdidas; $48 transmisión; $37 restricciones)

con $1.019 el kilovatio ($387 por generación; $257 distribución; $190 comercialización; $100 pérdidas; $48 transmisión; $37 restricciones) CHEC – Caldas con $1.016 el kilovatio ($391 por generación; $286 distribución; $182 comercialización; $71 pérdidas; $48 transmisión; $38 restricciones)

con $1.016 el kilovatio ($391 por generación; $286 distribución; $182 comercialización; $71 pérdidas; $48 transmisión; $38 restricciones) Cedenar – Nariño con $1.001 el kilovatio ($370 por generación; $251 distribución; $219 comercialización; $69 pérdidas; $48 transmisión; $44 restricciones)

con $1.001 el kilovatio ($370 por generación; $251 distribución; $219 comercialización; $69 pérdidas; $48 transmisión; $44 restricciones) Electrocaquetá con $997 el kilovatio ($398 por generación; $244 distribución; $170 comercialización; $92 pérdidas; $48 transmisión; $46 restricciones)

“Esto es el costo de energía, este es el costo que tenemos actualmente y la empresa que lo tiene más alto es Air-e con $ 1.186 el kilovatio, que está influenciado por $ 460 del costo de generación, porque también compra en bolsa: es una discusión de quien compra en bolsa y quien no”, expuso el ministro Bonilla.

¿Cómo reducir el costo de la energía? Hay que trabajar en tres terrenos para reducirlo, de acuerdo con Bonilla:

Uno, mirar cuál es el impacto de que las comercializadoras compren más energía en bolsa que en el mercado. “Eso significa observar de qué manera se puede producir la comercialización de esa generación”.

Dos, evaluar cómo reducir las pérdidas netas. “En los contratos de Air-e y Afinia hay un compromiso de hacer inversiones para reducir esas pérdidas, eso significa más tecnología”.

Y, tercero, que no se le trasladen al consumidor los cobros por opción tarifaria.

“La decisión del Gobierno es asumir la opción tarifaria y esto es lo que tenemos. Nosotros vamos a asumir en lo que se puede hacer, según la Ley de Servicios Públicos: que significa que solo podemos subsidiar a los estratos 1, 2 y 3. La deuda por opción tarifaria es $4,7 billones y los estratos más bajos suman $2,7 billones”, indicó el ministro de Hacienda.

¿Cómo se va a asumir? El funcionario recordó que el mecanismo de este movimiento se está construyendo, pero aseguró que ya tiene una base grande y “es que, desde el Plan de Desarrollo, se habilitó a Findeter para entregar créditos con tasa compensada a los operadores para financiar la opción tarifaria: se entregó $1 billón”.

Y reiteró que hay otro billón que están destinados para lo mismo y que está plasmado en un decreto pendiente de firma. “Eso significa que Findeter tiene $2 billones para entregar”, precisó Bonilla.

Según el líder de la cartera de Hacienda, esto no significa que el Gobierno no esté asumiendo, sino que se invita a las comercializadoras a utilizar el crédito de Findeter “de tal manera que dejemos un tiempo suficiente para que el Gobierno tramite en el Congreso, a partir del próximo 20 de julio, una ley que le permita asumir esta deuda, porque hoy no tenemos ese mecanismo”.

Vale mencionar que el compromiso del Gobierno Nacional con los comercializadores de energía es que, en la medida en la que van recibiendo los recursos, van quitando de la factura la tarifa por opción tarifaria.

“Eso significa una reducción de precios de, aproximadamente, el 10 % de lo que cuesta en la costa -donde está más concentrado-. Mientras tanto el Gobierno sigue trabajando en la expectativa de crear otros mecanismos de electrificación del país”, apuntó Bonilla.

