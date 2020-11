green

Según un comunicado, la Supertransporte recibió una cantidad de quejas, entre 24 de marzo y el 29 de septiembre del 2020, por supuestas irregularidades que Avianca cometió “relacionados con la presunta violación y el no cumplimiento de las obligaciones que le corresponden legalmente con sus usuarios“.

Entre los 17 cargos que la entidad le formuló a la aerolínea se encuentran presuntos incumplimientos al transportar pasajeros de un destino a otro; violación al derecho de la información por no entregar datos de los vuelos en español y no anunciar a los pasajeros cambios o demoras que se presentaron; vulneración del derecho de los usuarios a solicitar reembolsos por los vuelos que no se hicieron e “imponer cláusulas abusivas en los términos y condiciones para redimir los vouchers o bonos entregados“.

Camilo Pabón Almanza, superintendente de Transporte, agregó en un video (publicado a continuación) que algunos usuarios de la aerolínea denunciaron que les cancelaron los vuelos, incluso, cuando los pasajeros ya estaban en el avión, y que también se tuvieron en cuenta las quejas que los usuarios hicieron por redes sociales, durante octubre.

La Superintendencia de Transporte comunicó que si Avianca resulta responsable de lo que se le acusa podría ser sancionada con una multa superior a los 19.000 millones de pesos, que representan 21.950 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).

La aerolínea, que recientemente anunció que despediría cerca de 6.000 trabajadores, ya había tenido problemas con ese órgano de control por publicitar tiquetes aéreos, sin tener autorización para reactivar los vuelos.