En trayectos como el de Bogotá hasta Chía, por la Autopista Norte, cientos de usuarios que han pedido un viaje en Uber se han tenido que enfrentar a la duda de quién debe pagar el peaje, no por acuerdo, sino por lo estipulado en las normas de la empresa, ya que suelen existir algunos líos cuando llega el momento del pago, lo que puede terminar en conflictos verbales y hasta físicos por no conocer el proceder.

Aunque existe la posibilidad de no cancelar plata en la caseta de Los Andes en este corredor vial, sí implica hacer un recorrido mayor para ingresar hasta cualquiera de los pueblos de sabana centro. No obstante, hay escenarios en los que no hay escapatoria al pago de esta obligación, así que siempre es bueno tener en mente cómo se distribuye el abono entre el pasajero y el conductor de la plataforma, porque seguramente es un tema fijo de discusión.

De acuerdo con la Página de Uber, al llegar a un peaje, el recargo se agregará de forma automática a la tarifa. Es decir, se cobra a los usuarios y, posteriormente, se reembolsan a los socios. De esta manera, queda completamente clara la forma en que se debe actuar frente a este caso, que suele levantar ampollas y fuertes discusiones entre quienes toman el servicio y los conductores.

¿Cómo calcular el costo de un viaje en Uber?

Calcular el costo de un viaje en Uber es más sencillo de lo que parece. La aplicación utiliza un algoritmo que considera diversos factores para ofrecer una tarifa estimada antes de que confirme el viaje. Entre estos puntos se incluyen la distancia y duración del trayecto, el tráfico en tiempo real, la demanda de viajes en la zona y la hora del día.

Además, pueden aplicarse tarifas adicionales por peajes, recargos por alta demanda o cargos extras en ciertas ciudades —tal y como sucede con el costo del servicio entre Bogotá y Chía—. Es importante recordar que la tarifa final puede variar ligeramente si el conductor debe tomar rutas alternativas debido a cierres de calles o accidentes.

Para obtener una estimación precisa del costo del viaje, simplemente ingrese su destino en la aplicación de Uber. Antes de confirmar, podrá ver el precio estimado para cada opción de servicio disponible, como UberX, Uber Pool o Uber Comfort. Si desea planificar los gastos con anticipación, la plataforma también le permite programar viajes con hasta 30 días de antelación y conocer el precio estimado en el momento de la reserva.

¿Qué pasa si no da propina en Uber?

Aunque la propina no es obligatoria en Uber, es una forma de reconocer el esfuerzo y la dedicación de los conductores. Muchos de ellos dependen de estas adiciones para complementar sus ingresos, especialmente considerando los gastos asociados con el mantenimiento del vehículo y el combustible. No darla no tendrá consecuencias directas en su cuenta de usuario, pero podría influir en la percepción que los conductores tienen de usted.

En algunas ciudades, los socios suelen tener la opción de ver si un pasajero suele dar esa remuneración. Aunque esto no garantiza que nieguen el servicio, es posible que los choferes prefieran aceptar viajes de usuarios que sí valoran su trabajo. Además, recuerde que es una muestra de agradecimiento por un servicio que facilita su movilidad diaria, pero está totalmente ligada a que lo quiera hacer o no.

