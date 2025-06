Pedir un crédito siempre será una ayuda grande para los ciudadanos, ya que nadie está exento de que ocurra una situación de emergencia o incluso que haya un gasto grande que se deba resolver rápido.

(Ver también: ¿El crédito se pondrá más caro luego de sorpresivos datos que revelaron en Colombia?)

De hecho, hay créditos específicos, como para carros, estudio, casa y demás, pero también hay unos préstamos de libre inversión que pueden ser muy útiles porque los puede usar para lo que mejor le parezca.

Ahora, para no tener problemas, lo mejor es que use los simuladores de crédito para determinar el dinero que va a pedir y así saber cuánto debe pagar mensualmente, con eso ya conoce todo y no se va a enredar en el proceso.

Cuánto pagará mensual por préstamo con Banco de Bogotá

Uno de los bancos que cuenta con simulador de crédito de libre inversión es Banco de Bogotá, el cual ofrece dinero de forma sencilla a sus clientes y sin necesidad de mucho papeleo.

Es más, si usted pide 5’000.000 de pesos a un plazo de 48 meses, es decir cuatro años, ya sea para un vehículo, estudio o algo más, le corresponderá pagar un total de 165.038 pesos, teniendo en cuenta que cuenta con una tasa de 1.94 % mes vencido y 25.87 % efectivo anual.

Así lo explica el banco:

Ahora, si no le alcanza y debe bajarle el valor a la cuota, lo que puede hacer es pedir un poco menos de dinero o diferir las cuotas a más tiempo para que pueda pagar un poco menos mensual, pero más en los intereses.

Lee También

Cuáles son los requisitos para pedir un crédito de libre inversión

Tal como aparece en la página web, los requisitos para que le aprueben el crédito son:

Ingresos mínimos de 1’423.500.

Tener entre 18 y 69 años.

No estar reportado en centrales de riesgo.

Ser persona natural.

Si es independiente, debe hacer los aportes parafiscales acorde al total de sus ingresos.

los aportes parafiscales acorde al total de sus ingresos. Si es asalariado, d ebe llevar mínimo 6 meses en su empresa.

(Ver también: La millonada mensual que pagaría si pide 200 millones para apartamento estrato 3 en Bogotá)

Tenga en cuenta que con esta entidad bancaria puede pedir desde los 400.000 y hasta los 20 millones de pesos. Además, tenga en cuenta que el interés es de 1.9 % mes vencido y los plazos son entre los 12 y los 72 meses.

* Pulzo.com se escribe con Z