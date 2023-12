Ya se acerca el fin del 2023 y este fue un año con un volumen alto de días festivos, o feriados, como llaman en varias partes del mundo.

Para los colombianos, desde ya, es importante saber y conocer cuáles son los festivos de 2024 y cuántos puentes festivos hay el próximo año, sobre todo por el cambio importante que se vivirá en varios de ellos.

La realidad es que los feriados seguirán siendo los mismos, pero una distribución en los días en que se dan hace que se pierdan cuatro puentes festivos, si se hace la comparación con el calendario del 2023.

Así las cosas, Colombia tendrá un total de 20 festivos en 2024, pero tres caerán un domingo, que de por sí, es un día en el que por lo general, la mayoría de colombianos no trabaja. Esto hace que quienes trabajen esos días no tengan remuneración extra de festivo, sino un domingo tradicional.

Además, se pierde un festivo, que no cae entre semana, que es el del sábado 20 de julio.

Los cuatro puentes festivos que se perderán en Colombia en 2024

Si se comparan los calendarios de 2023 y 2024, queda en evidencia que este año hubo más puentes festivos, los que son conocidos en Colombia porque los ciudadanos pueden descansar tres días seguidos (viernes festivo, sábado y domingo o sábado, domingo y lunes festivo).

En 2024, varios puentes festivos que se tuvieron ya no estarán de esa manera, en gran parte porque el año que viene es biciesto y eso causa que se den unos saltos importantes en el orden habitual de los días.

Lo anterior no quiere decir que esos días ya no vayan a ser festivos. Lo único que cambia es que ya no estarán en el final o el inicio de la semana.

Así las cosas, los 4 puentes festivos que se pierden en 2024 en Colombia son los siguientes:

El del 1 de mayo: en 2023, ese festivo fue un lunes. El otro año será un miércoles

en 2023, ese festivo fue un lunes. El otro año será un miércoles El del 7 de agosto: este año, ese feriado se dio un lunes. En 2024 será un miércoles.

este año, ese feriado se dio un lunes. En 2024 será un miércoles. El del 8 de diciembre: en 2023, ese festivo fue un viernes. El otro año será un domingo.

en 2023, ese festivo fue un viernes. El otro año será un domingo. El del 25 de diciembre: este año, el festivo de Navidad es un lunes. En 2024 será un miércoles.

Listado de festivos en Colombia para el 2024

Los festivos de 2024 en Colombia serán los siguientes:

Lunes 1 de enero: Año nuevo

Lunes 8 de enero: Reyes Magos

Domingo 24 de marzo: Domingo de Ramos

Lunes 25 de marzo: Día de San José

Jueves 28 de marzo: Jueves Santo

Viernes 29 de marzo: Viernes Santo

Domingo 31 de marzo: Domingo de Pascua o Resurrección

Miércoles 1 de mayo: Día del Trabajo

Lunes 13 de mayo: Día de la Ascensión

Lunes 3 de junio: Corpus Christi

Lunes 10 de junio: Día del Sagrado Corazón

Lunes 1 de julio: Día de San Pedro y San Pablo

Sábado 20 de julio: Día de la Independencia de Colombia

Miércoles 7 de agosto: Batalla de Boyacá

Lunes 19 de agosto: Asunción de la Virgen

Lunes 14 de octubre: Día de Diversidad Étnica y Cultural

Lunes 4 de noviembre: Día de todos los Santos

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Lunes 11 de noviembre: Día de la Independencia de Cartagena

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

