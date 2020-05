La petición es de Fenalco Bogotá y Cundinamarca, gremio que manifiesta la preocupación que se deriva de decretar ley seca en los municipios de la Sabana Occidente.

Fenalco solicita que se evalúe levantar la medida bajo el principio de legalidad que va en línea con los artículos 189-4 y 296 de la Constitución Política, y previsto en el artículo 7 del Decreto Nacional 593 del 24 de abril de 2020, que indica:

“Artículo 7. Prohibición de consumo de bebidas embriagantes. Ordenar a los alcaldes y gobernadores que en el marco de sus competencias constitucionales y legales prohíban, dentro de su circunscripción territorial, el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes”, dice la norma que cita Fenalco en un comunicado enviado a medios.