La idea tiene como objetivo que los usuarios, tanto de Facebook como de los bancos estadounidenses, reciban herramientas como transacciones con tarjeta de crédito, saldos de sus cuentas o alertas de fraude.

La red social quiere evolucionar de ser una página para estar en contacto con los amigos a ser una plataforma donde se pueda comprar y vender, según informó La República.

De acuerdo con el Wall Street Journal, la empresa digital ya había empezado conversaciones con JP Morgan Chase, Wells Fargo & Co., Citigroup Inc. y US Bancorp para ofrecerles la implementación de su nueva idea de negocio a través de Facebook Messenger.

Aunque la idea podría parecer atractiva, el punto que no ha permitido cerrar los tratos es la seguridad, debido al tema de la filtración de datos, tras el escándalo de Cambridge Analytica, acusada de recolectar en la red social y usar datos con fines políticos, sin consentimiento de los usuarios.

Facebook solicitó información sobre las empresas con las que los bancos hacen negocios, con una oferta a cambio: la posibilidad de ofrecer el servicio de mensajería instantánea (Messenger), que cuenta con 1.300 millones de usuarios activos.

Patricia Wexler, portavoz de JPMorgan Chase, remitió a AFP a una declaración que hizo al Wall Street Journal: “No compartimos datos de transacciones de nuestros clientes (…) y, por lo tanto, hemos rechazado algunas propuestas”.

Según el diario, Facebook ofreció a los bancos una función que les permitiría a los usuarios ver el saldo de su cuenta actual y alertarlos en caso de fraude, señaló el Wall Street Journal.

La red social se ha comprometido a no ofrecer publicidad dirigida a los clientes del banco, y a no compartir datos financieros con terceros.

Con información de AFP.