Canadá es uno de los países más destacados alrededor del mundo por su educación, desarrollo y crecimiento económico, por lo que es un lugar añorado por miles colombianos que buscan un destino para trasladarse, ya sea con fines de trabajo o estudio.

En los últimos años este país se ha convertido en uno de los destinos más demandados por colombianos para obtener una educación superior y trabajar con las diferentes ofertas de empleo que ofrece.

Student Direct Stream es una forma rápida de conseguir un permiso de estudios y de asentarse en el país de forma legal. Esta modalidad no está abierta para todo el mundo, el programa solo esta disponible en 14 países, entre ellos Colombia, Costa Rica, Perú, entre otros.

Dependiendo de la aplicación y el país desde donde se haga, en este caso Colombia, se puede conseguir el permiso en apenas 20 días. No obstante, algunas solicitudes pueden tardar más. La rapidez del procedimiento depende de que el aspirante que proporcione todos los documentos requeridos. Pero ojo, el permiso de estudio no es una visa por lo que este documento no le permite viajar o ingresar a Canadá, es necesario que solicite una visa.

Entre los requisitos que debe tener en cuenta que el procedimiento sea más rápido, está una carta de aceptación de una institución de aprendizaje certificada por el país y vivir fuera de Canadá cuando se presente la solicitud. Haber pagado la matrícula del programa que eligió, y tener un Certificado de Inversión Garantizada (GIC) de 10.000 dólares canadienses (es una inversión de bajo riesgo y tasa asegurada, tipo depósito, que se adquiere en los bancos de este país).

También, si se requiere, los postulantes deben hacerse un examen médico antes de presentar la solicitud, obtener un certificado de policía y tener todos los expedientes académicos disponibles (primaria, secundaria y universitarios, si es el caso).

Además, hay requerimientos de idioma. Para inglés, los aspirantes deben presentar un puntaje del IELTS de 6,0 o más en cada habilidad (lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva); y para francés, una puntuación del Test D’évaluation de Français (TEF), que es igual a una puntuación de Canadian Language Benchmark (CLB), de al menos 7 en cada habilidad.

Visas disponibles en Canadá:

Dependiendo la solicitud, es posible que deba incluir el proceso de visa que procesa su solicitud.

Visitor Visa, si tiene planes de estudiar en Canadá solamente entre 4 y 6 meses puede hacerlo tranquilamente usando la visa de turista o de visitante.

Study Permit Canadá, si el curso que desea tomar dura más de seis meses, va a necesitar solicitar esta visa, este visado le permite estudiar y también trabajar durante una estadía de más de seis meses en el país. Para solicitar esta visa debe estar previamente inscrito en un curso, college o universidad y contar con una carta de la institución educativa que lo certifique.

Working Holiday Visa, ha sido diseñado para quienes desean viajar y trabajar en Canadá hasta por un año entero, pero sólo puede estudiar ciertos meses de ese año ya que lo importante de este visado es que es para jóvenes que desea conocer a fondo el país y tomarse unas muy largas vacaciones, de un año, para conocerlo y recorrerlo a gusto con la posibilidad de trabajar, sin restricción de horas, para poder costear todo lo que va a pasear en Canadá sin tener que recurrir a sus ahorros.

Post Study Work, cuando ha estudiado en Canadá por más de ocho meses, usted es elegible para solicitar esta visa. Con este permiso canadiense puede trabajar en el área de lo que has estudiado por un tiempo limitado.

Ocupaciones en demanda en Canadá:

Financieras y administrativas.

Recreación y deporte.

Ciencias naturales y aplicadas.

Ventas y servicios.

Educación.

Transporte y equipos.

Recursos naturales.

Servicios sociales y comunitarios.

Agricultura y producción.

Arte y cultura.

Fabricación y servicios públicos.

Este programa no solo le ayuda con el ingreso a estudiar sino tiene el beneficio de que pueda llevar a su pareja o hijos mientras lo acompañan a estudiar, así como opciones para buscar que al terminar el curso se busque una residencia permanente o un permiso de trabajo, recuerde que puede también estudiar y trabajar al tiempo y así poder recuperar lo invertido al irse por primera vez.

