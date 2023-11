En las últimas dos décadas, Australia ha sido uno de los destinos preferidos por los migrantes colombianos que, en la mayoría de casos, se van a ese territorio con la idea de buscar fortuna, aprender el idioma y probar suerte.

Aunque hay casos de éxito de gente que ha logrado hacer fortuna con el trabajo de ese país, cada vez son más comunes los testimonios de personas que se regresan a Colombia porque la situación en territorio australiano no era como se la imaginaban: ahora escasea el trabajo y cada vez es más caro sobrevivir.

Uno de los testimonios que se vuelven virales desde hace varios meses en Colombia y otras partes de Latinoamérica es el de Santiago López, que a través de un video de TikTok publicó algunas de las razones por las que los connacionales deberían pensarlo dos veces antes de migrar a Australia por esta época.

“Parce, no emigre, no se venga para Australia, no salga de su país. Si usted no está dispuesto a pagar el precio de tantas cosas, no salga de su país. Si usted está muy cómodo, tiene un buen trabajo, no se desacomode. Esto no es para todo mundo”, asegura.

Según dice, una de las situaciones más complejas que viven los colombianos es no encontrar trabajo y, si lo consigue, generalmente son labores muy pesadas, de esfuerzo físico, a las que muchas personas no se enfrentan en su país de origen.

“Muchas veces las oportunidades no se abren de una y más cuando no tenemos contactos. Y si a eso se le junta la soledad, no tener plata, no tener trabajo, no tener el idioma (…) se vuelve más complicado aún”, agregó Santiago en su video.

Desde julio pasado, las horas permitidas para trabajar como estudiante en Australia se fijaron en 24 a la semana, entre otras cosas, para que se pueda completar de la mejor forma el proceso educativo en ese país, dice el gobierno australiano.

“Esto garantiza que los titulares de visas de estudiantes puedan concentrarse en obtener una educación y calificación australiana de calidad, al mismo tiempo que pueden mantenerse financieramente, obtener una valiosa experiencia laboral y contribuir a las necesidades de la fuerza laboral de Australia”, afirma el Departamento del Interior de Australia.

Así mismo, desde julio pasado, las personas con visa de estudiante, y que hayan completado programas de ‘Bachelor’, ‘Honours’, ‘Masters’ puede aplicar para extender su estadía hasta por 2 años.

Este es el testimonio de Santiago sobre por qué muchos colombianos se están devolviendo a su país por las limitantes de Australia:

