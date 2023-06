El superintendente de Servicios Públicos de Colombia, Dagoberto Quiroga, se refirió en el marco del Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) a los retos que aún permanecen en el país con respecto a la prestación de estos servicios.

Sobre el servicio de acueducto y alcantarillado, el superintendente desatacó que existen desigualdades en materia de cobertura y calidad tanto en las zonas rurales como en las urbanas.

Asimismo, que gran parte de la expansión en las ciudades no ha tenido en cuenta la oferta hídrica, ni las capacidades de red redes o alcantarillado. Hoy el 15 % de los municipios de Colombia tienen una cobertura de acueducto inferior al 30 % y apenas el 20 % tiene una cobertura superior al 90 %.

Sumado a esto, en el campo el 8 % del agua suministrada es inviable sanitariamente y el 20 % tiene alto riesgo de no ser apta para el consumo humano.

De otro lado, al hablar de residuos Quiroga dijo que preocupa que la mayoría de los rellenos en el país, o están copando su capacidad, o la licencia está por vencerse.

Actualmente los problemas asociados a la salud pública son una constante en este servicio, pues el 34 % de los sistemas de disposición de residuos son sitios no autorizados; y en los autorizados el principal inconveniente es que el 50 % de los rellenos sanitarios en Colombia tienen menos de seis años de vida útil.

Y agregó que “hemos percibido la inconformidad social de las tarifas, la lentitud a veces de la comisión reguladora”.

En el diagnóstico se anotó que el precio de las facturas supera la capacidad de pago de una parte importante de hogares.

Según la entidad, actualmente hay 2.013 localidades de 81 municipios del país que no están conectados a la red nacional de energía eléctrica. Además, el servicio es de mala calidad si se tiene en cuenta que en promedio cada año los usuarios permanecen un mes sin servicio de electricidad.

Si bien el Gobierno ha venido hablando de la reforma a la ley de los servicios públicos en Colombia (Ley 142 de 1994), el superservicios manifestó no se ha pensado en modificarla por completo.

“Nosotros no tenemos ya un articulado completo porque el presidente ha dicho que hay conversar y dialogar para no hacer unas normas. No se ha hablado de privatizar los servicios públicos”, expresó.