El próximo 11 de mayo saldrán varios sectores del comercio y la economía de la capital. Según la mandataria, las empresas no podrán poner el horario de entrada entre las 6 a.m. y las 9 a.m., porque este ya lo ocupan los sectores que retomaron labores desde hace 2 semanas y el cupo de Transmilenio ya llegó al límite, teniendo en cuenta las medidas preventivas para el COVID-19.

En ese sentido, explicó la mandataria, la ciudad funcionará 24 con base en cada sector. Así serán los horarios:

Sector de la construcción: entre las 10 a.m. y las 7 p.m.

Sector de manufactura: entre las 10 a.m. y las 5 a.m.; se podrán establecer turnos en este horario, explicó López.

Sector del comercio: entre las 12 del mediodía y las 12 p.m.

Estos son los sectores que hasta el momento ha aprobado el Gobierno Nacional para volver a retomar labores. Los horarios para las demás actividades se conocerían en las próximas semanas, víspera de que se cumpla la extensión del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 25 de mayo.

La medida pretende evitar las grandes aglomeraciones en el transporte público y fomentar el teletrabajo en las empresas de la capital del país. “Todas las actividades que han funcionado en este tiempo, los trabajadores de la salud, de servicios públicos, de atención de emergencias, de seguridad, todas esas actividades esenciales ya tenemos ese horario copado (de 6:00 a.m. a 9:00 a.m.)”, agregó López.

“En ese horario, el componente zonal de Transmilenio ya está casi al 35 % y el componente troncal está al 20 %. No podemos correr el riesgo de que se nos colapse”, concluyó la alcaldesa.