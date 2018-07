Sin embargo, Gaviria consiguió un total de 22.000 euros (73 millones de pesos) producto de sus victorias. Según la información del Tour de Francia, citada por Noticiclismo, por cada primer lugar en los diferentes tramos de la competencia, el ciclista recibe 11.000 euros que son repartidos entre todos los integrantes del equipo.

El ‘team’ en el que milita el colombiano, el Quick Step Floors de Bélgica, confirmó en su Twitter el retiro de su pedalista:

Unfortunately, the brutal course and extreme heat took their toll on Tour de France debutant @FndoGaviria, who pulled out of the race.#TDF2018

— Quick-Step Cycling (@quickstepteam) July 19, 2018