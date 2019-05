Según cuenta, Rappi envió un mensaje de texto con un bono de regalo por ese monto y ella aprovechó para comprarse “unas cositas”. Sin embargo, tres horas después recibió un mensaje en el que le notificaban que se trató de un error y que el monto real del regalo era de 8.000 pesos.

Al ver semejante ganga, la usuaria hizo un pedido de varias cosas que le hacían falta y todo sumó 97.140 pesos. Además, le notificaron que recibiría un descuento adicional de 10.018 pesos como beneficio, es decir, finalmente tendría que pagar solo 7.122 pesos por su compra.

Angélica enfatiza en que el pedido lo hizo dentro de las 2 horas que le dio de plazo Rappi. Sin embargo, todo quedó en ilusión porque una ‘rappitendera’ le envió una foto de la factura que decía que tenía que hacer un pago inmediato de 73.433 pesos para recibir su pedido.

Además, unos minutos después, le llegó un mensaje aclarando que su bono era un error y que realmente el ‘regalo’ era de 8.000 pesos.

Ante esto, la usuaria se quejó y armó un escándalo en Twitter para, según ella, hacer visible la situación porque parece que ella no fue la única víctima.

“Me pongo en la tarea de buscar en Twitter la tendencia #Rappi y veo que el transcurso del día a mucha gente le pasó lo mismo, les llegó dos mensajes uno corrigiendo el anterior, pero algunos habían logrado hacer efectiva la promoción y comer por cuenta de Rappi por 80 mil pesos”, dice Angélica en una carta que le envió a la compañía con la queja, y que fue publicada en su cuenta de Twitter.

Pulzo se contactó con Rappi para conocer detalles del error que habría afectado a varios usuarios. Se espera una comunicación en las próximas horas.

Estos son los trinos que ha publicado la usuaria:

Lo siento #rappi pero me regalaste 80.000 pesos y aproveché para comprar unas cositas … Tres horas después me dices que era un error… Lo siento! Esos rapicreditos me los mecatie en cositas! #rappi #pobrecitoeldemercadeo pic.twitter.com/MKaL7epfIL

— ANGELICA PEREZ (@PIRUL09) May 9, 2019