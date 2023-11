Los cuestionamientos a una de las EPS más importantes del país no paran. A pesar de que esta solamente ha expuesto la problemática financiera por el pago de la Unidad de pago por capitación (UPC), los ataques desde los diferentes representantes del Gobierno no paran.

Como si quisieran acabar con las EPS que tiene más afiliados en Colombia, entidades y aliados del Gobierno han hecho diferentes afirmaciones sobre Sanitas y esta vez fue el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, quien hizo unos duros cuestionamientos.

En un reciente evento, él mostró “la gestión de riesgo, es decir, lo que de sus propios informes de gestión obtenemos de Sanitas“, dijo. Allí mostró varios datos que llamaron la atención:

No detecta tempranamente el 50 % de los casos de cáncer de mama.

No identifica la hipertensión arterial en el 58 % de las personas susceptibles.

Madres sin controles prenatales y alta mortalidad materna 202146 % de las mujeres no acceden a citología cervicouterina.

Tiempo promedio de atención del paciente en situación de muerte es el triple del promedio nacional.

Sobre este último punto, Arias dijo: “Yo quiero que Sanitas me conteste si esto que depositó en sus uniformes es o no es porque la consecuencia de lo que acabo de leer es supremamente grave. Cuando usted me dice que el ‘tiempo de atención del paciente en situación de muerte está en el triple del promedio nacional’, me está hablando de una máquina de muerte. Digo, no quiero exagerar, pero pongamos las cosas en sus justas proporciones”.

Arias no se detuvo y aunque la EPS ya ha mencionado cuál es su situación actual, el senador añadió otro cuestionamiento. “Que explique Sanitas cuál es la razón por la cual, siendo la que acapara la mayoría de los recursos, presenta este tipo de comportamientos, que a mí me parece rallan en algo mucho más que indeseable. Hay que decirlo a tiempo. Llamemos a las cosas por su nombre: Sanitas, díganos: ¿sí o no? esto que estamos presentando“, mencionó.

EPS en Colombia: futuro está en el aire con cuestionamientos

Aunque los ataques han sido dirigidos a Sanitas, son varias las EPS que están buscando que cambie la Unidad de pago por capitación (UPC) y así lo han mencionado desde hace varios meses. De hecho el Gobierno no ha respondido a este requerimiento y con los cuestionamientos que hace parecer que no lo tiene como una opción.

Son muchas las EPS que están en riesgo de desaparecer y como el debate sobre la reforma a la salud no avanza, las decisiones sobre su futuro siguen en el aire. Mientras esto sigue así, las diferentes entidades promotoras de salud siguen a la expectativa.

Sobre Sanitas, Wilson Arias dijo que hace parte de “las que se presentan pues como la megagerencia en oposición a la EPS de bolsillo”, reconociendo que también existen las de bolsillo “muy vinculadas al clientelismo regional y a los clanes regionales, muchos de ellos, en el Valle del Cauca”, de donde él es gran representante.

De igual forma, las personas que trabajan en Sanitas se han expresado en Bogotá porque siente fuertemente el ataque del Gobierno y esperan que los afiliados sigan confiando en la prestación de salud que reciben en los diferentes puntos de atención.

