A través de una carta que se hizo pública en redes sociales, la Federación de los Trabajadores de la Salud Fedsalud—en representación de otros dos sindicatos más— advirtió que si Metrosalud no les paga las deudas que tiene con los sindicatos, se suspenderá la prestación de algunos servicios vitales a partir de las 7:00 a. m., de hoy.

En la carta enviada a la gerente de Metrosalud, Valentina Sossa, Fedsalud, Anestesiar y Tahus indicaron que la entidad pública les adeuda $ 984 millones, $ 505 millones y $ 68 millones respectivamente, correspondientes a los contratos sindicales suscritos entre las entidades.

“Le informamos que se suspenderán los servicios (prestados por estas entidades) a partir del 29 de noviembre a las 7:00 a. m. Se reanudarán una vez se cumplan los compromisos contractuales de pago”, señaló Fedsalud en la carta.

El concejal Daniel Duque indicó que con el cese de operaciones de los sindicatos que trabajan para Metrosalud “no habrá anestesiólogos, no se harán cirugías de ortopedia, no habrá ginecobstetricia, tampoco hay pediatras disponibles. Existe una alta posibilidad de que en Manrique no se pueda atender partos”, escribió.

Infortunadamente, no es la primera vez que los sindicatos médicos que le prestan servicios a Metrosalud y a otros hospitales públicos de la ciudad tienen que recurrir a este tipo de advertencias para lograr que las administraciones se pongan las pilas y paguen las deudas o al menos parte de ellas.

En junio pasado se había presentado una situación similar que por fortuna se logró resolver antes de cumplirse la fecha límite.

Por ahora no se ha conocido respuesta de Metrosalud ante el ultimátum de los sindicatos.

