En RCN Radio el tocaron el tema a Alberto Carrasquilla sobre su estadía en el Gobierno actual. A juzgar por algunas afirmaciones suyas, el plan es quedarse durante los 3 años largos que faltan.

Sobre qué piensa hacer cuando salga, dice que no tiene tan claro eso, pero le parece interesante dedicarse a la academia.

Luego de esto, la directora de ese medio radial, Yolanda Ruiz, le lanzó un comentario duro a Carrasquilla: “En todo caso no creo que salga a vender bonos de agua”.

Ante el directazo, Carrasquilla le respondió a la periodista: “No quiero entrar en ese tema porque esa agua ya pasó por debajo del puente. Digamos que iniciativas de ingeniería financiera me llaman mucho la atención desde el punto de vista de ejercicio intelectual”.

La periodista siguió con el tema y le dijo que si con base en la experiencia anterior, cuando salió del Ministerio de Hacienda, y que terminó con ese escándalo reciente de los bonos de agua, pensará con más detalle en qué se dedicará después.

Enseguida, Carrasquilla le respondió con una metáfora y le dijo que, por desgracia, él no es odontólogo.

“Desgraciadamente yo no soy odontólogo. No puedo dedicarme a la odontología, yo soy economista, me interesan las finanzas y mis actividades deben estar circunscritas a la economía y a las finanzas y ese tipo de cosas. Si yo fuera odontólogo o futbolista no habría ningún cruce de actividades”, respondió el Ministro.

Finamente, comparó el Ministerio de Hacienda con una sala de cuidados intensivos de un hospital donde pasan toda clase de enfermedades y de problemas.