El ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, asistió a la audiencia pública que realizó la Corte Constitucional sobre la prohibición de la deducción de las regalías del impuesto sobre la renta de parte de empresas en el mercado local.

Esto teniendo en cuenta la demanda que presentó Juan Esteban Sanín Gómez, demandante con el expediente D 15. 114, sobre la deducibilidad de dichas regalías.

“Las regalías deben poder deducirse fiscalmente y prohibir esto es inconstitucional, (…) es un tratamiento tributario con implicaciones confiscatorias”, dijo el demandante de la norma que fue aprobada en la reforma tributaria del año 2022.

De otro lado, Sanín aseguró que de prohibir esta deducción violaría los principios de capacidad contributiva.

“No permitir la deducibilidad de las regalías, resulta particularmente preocupante y reprochable, si se tiene en consideración que la ampliación artificial de la base gravable contribuyente, si se tiene en cuenta que la consideración artificial de la base gravable del contribuyente se da en consecuencia de la prohibición de tomar como deducible una expensa que constituye una minoración estructural del producto”, agregó Sanín.

¿Por qué el MinHacienda señala que no se pueden deducir regalías del impuesto de renta?

Ante dicha situación, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que al aceptar la deducibilidad de las regalías el país le estaría entregando dineros al particular.

“Si se permite la deducibilidad de regalías, le estamos entregando al particular un recurso que nunca fue suyo”, dijo Bonilla.

Actualmente, lo que deben pagar como renta las empresas que se encargan de la actividad de explotación y extracción de petróleo, gas y carbón es el 35 %.

MinHacienda de Colombia anunció efectos en deducibilidad de regalías.

“Si se permitiera la deducibilidad de las regalías, voy al ejemplo, si traen 100 barriles y 35 son de la Nación, si se permitiera la deducibilidad de esos 35 le estamos entregando al particular una propiedad que nunca fue suya y el valor para el particular no es los 35 barriles, si no cuánto le costó extraer los 35 barriles, que es diferente”, dijo el ministro de Hacienda.

Cabe mencionar que todos los dineros que se recaudan por esta actividad van al Sistema General de Regalías que es administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y que se ejecuta como inversión en los territorios.

El jefe de la cartera de Hacienda señaló que, al permitir dicha deducibilidad, los sectores como ambiente y desarrollo sostenible, deporte, recreación y cultura se verían afectados.

“Dejaríamos de financiar sectores como el presupuesto de ambiente y desarrollo sostenible si el total de la reducción por regalías fuera del orden de $3.77 billones, el presupuesto de deporte y recreación y el de cultura”, agregó.

De otro lado, recalcó que las normas contables son competencia del Gobierno Nacional y la norma tributaria es del Congreso de la República, ya que allí es donde se decide que es deducible y que no.

“Es importante mencionar que la tasa del 27 % salió del comité de expertos de beneficios tributarios del Gobierno Duque, el Minhacienda hizo otros estudios y da una tasa entre el 42,7 % y el 56,5 %, esa es la tasa efectiva de tributación”, dijo Bonilla.