Pese a que la baja en el mercado de los automóviles en Colombia sigue preocupando a las empresas e interesados en el sector, algunos concesionarios como Ford todavía mantienen buenos resultados e, incluso, han mejorado sus ventas con respecto al 2023.

(Vea también: Dan alternativas a quienes no pudieron completar sus semanas para pensionarse en Colombia)

Según el balance anual de Andemos, Ford logró aumentar sus ventas en Colombia en más del 4 por ciento, una cifra que sorprende debido a que el gremio presentó una de las bajas de ventas más altas de los últimos años en el país cafetero.

Y es que los números siguen beneficiando a la compañía estadounidense, tanto así que, según le dijo el presidente de Ford en América Latina, Martín Galdeano, a La República, en solo el primer semestre de 2024 la compañía tuvo un crecimiento en ventas del 28 % con respecto al mismo mes de 2023.

Tal ha sido la confianza y el relativo buen momento que atraviesa Ford que Galdeano le contó al diario económico que Colombia tendrá novedades muy interesantes con esta empresa para 2024, pues llegarán nuevos vehículos al catálogo que podrían gustarle a muchos clientes aficionados.

Se trata de la llegada de dos clásicos del automovilismo. En primer lugar, según contó Martín Galdeano al medio, llegará la nueva versión de su icónico Mustang, un vehículo clásico que se tendrá una nueva generación en su tipo y que será celebrado por lo grande, pues tendrá un lanzamiento de fiesta en Medellín.

A Ford legacy spanning 29 cars. Visit @FordPerformance to read fan stories, and register your Ford MustangⓇ on the Special Vehicle Registry for the chance to share your own story. https://t.co/BuECtyeowq

Previous models shown. Not available for purchase. pic.twitter.com/KSuBnxTOQX

— Ford Mustang (@FordMustang) December 11, 2023