Es un local pequeño, pero acogedor. Es tan solicitado que es posible que tenga que esperar unos minutos para que lo ubiquen en una mesa; para Julián, su dueño, ver lleno a Junior Pizza ya se volvió casi que una rutina.

La fórmula exitosa: lo que tienen en común Junior Pizza y Crepes & Waffles

Julián nos contó que parte de su éxito radica en sus pizzas de temporada, una iniciativa que nació a partir de algo que hace uno de los restaurantes favoritos de este emprendedor: Crepes & Waffles.

“Me gusta que ellos (Crepes & Waffles) mantienen algo nuevo; mínimo cada dos meses sacan un helado diferente, entonces yo dije que iba a hacer lo mismo en mi negocio. Lo anterior, para traer gente y fidelizar clientes. Yo me volví fiel cliente de Crepes & Waffles gracias a sus helados de temporada. Así fue que me inspiré para sacar mis pizzas mensuales”.

Para escoger los sabores de estas, Junior Pizza tiene muy en cuenta a sus clientes. Les consulta qué les gusta y así han nacido productos insignia de este emprendimiento como la Pizza Burguer o la Pizza Mazorcada.

En marzo tuvieron la pizza Porky Burguer y el equipo de Pulzo tuvo la fortuna de probarla. Apenas llegó causó impacto por su tamaño, pero también impresionó por su explosión de sabores. Tenía un detalle de fina coquetería: una lonja de tocineta en la parte de arriba. También la hace diferente el hecho de que es una pizza de varios pisos. En ese sentido, Julián aseguró que el valor agregado de su producto es la masa que utiliza.

“Nuestra fórmula es fuera de lo normal. Una masa tradicional no aguanta el peso que aguantan estas pizzas. Esta masa es tipo romana, pero se le hicieron unas adecuaciones para que se pudiera tirar directamente a la piedra sin que se pegara”, explicó Julián.

La otra famosa inspiración de Junior Pizza: ‘Suso, el paspi’

Uno de los mayores ídolos del dueño de Junior Pizza es ‘Suso’, personaje de comedia interpretado por Dani Hoyos. Es tan fan que uno de sus sueños fue participar en su programa y lo logró: Julián interpretó en el show a ‘Suso Junior’ (hijo de ‘Suso’).

“Cuando me seleccionaron para participar en un especial del Día del Padre de ‘Suso’ yo estaba muy feliz y no podía creer la forma en que lo iba a conocer (en pleno programa). ‘Suso’ empezó a grabar y yo estaba por detrás del set. Ya cuando entré, yo me metí en la película. Yo le decía que respondiera por mí y que había dejado sola a mi mamá ‘Yesica Yuyeimi’ (personaje del show que hace referencia a la novia de ‘Suso’). Él quedó como en shock porque yo lo hacía muy bien”.

“Ese fue uno de mis sueños desbloqueados; por eso se llama Junior Pizza (por interpretar a ‘Suso Junior’) y también por esa razón nuestro logo tiene las cejas y el gorrito. Casi nadie sabe por qué esas representaciones están ahí, pero son una parte importante de mi vida”.

Aquí el dueño de Junior Pizza con el disfraz que usó para interpretar a el hijo de Suso:

Un emprendimiento que supo superar las adversidades

El local ubicado en Ciudad Bolívar no es el único donde ha funcionado Junior Pizza. También tuvo una sede en Ciudad Montes, pero allá las cosas no salieron como se esperaban.

“Yo llegué a pagar un arriendo de seis millones y medio de pesos, servicios de cinco millones, la nómina era de veinte personas, entonces yo no podía darme el lujo de tener un día malo, pero yo no sabía a lo que me iba a enfrentar. El problema también fue que desde que arranqué yo le invertí a lo mejor: compré computadores, le metí el mejor sonido y le construí la terraza. En resumen, enloquecí y en un año perdí todo (en Ciudad Montes) e inclusive casi pierdo acá esto (el local de Ciudad de Bolívar)”.

La opción fue cerrar el local de Ciudad Montes y concentrarse en el de Ciudad Bolívar: “camellarle duro”, expresó Julián. Esa fue la mejor decisión que se pudo tomar y, en febrero de este año, Junior Pizza logró salir de las deudas que le dejó el otro punto.

Otro aspecto clave en la recuperación y crecimiento de Junior Pizza fue darles a sus visitantes otras opciones de pago, con el objetivo de no dejar escapar ninguna venta. Para lograr esto, los datáfonos de Bold vienen jugando el papel protagónico.

“Acá se manejaba normalmente el efectivo, pero llegó el auge de la era digital y me empezaron a preguntar mucho que si yo recibía tarjeta. Ya muchas personas no manejan el efectivo, entonces encontré en Bold a un datáfono económico y fácil de usar. La gente viene y ya sabe que puede pagar con su tarjeta débito o crédito”.

“Además, Bold se me hace muy bueno porque si yo quiero hacer un adelanto del efectivo, de hoy para mañana a primera hora, lo puedo hacer”, añadió Julián.

Junior Pizza ahora quiere seguir creciendo de la mano de sus pizzas innovadoras. “Quiero ver la pizzería en una casa completa, en un lugar bien amplio”, contó Julián.

*En alianza con: Bold.