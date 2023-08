Muchos colombianos sueñan con llegar a Estados Unidos y como se está abriendo la posibilidad de hacerlo por una vía que les permite arribar a ese país sin tener un empleo fijo, esta puede ser una forma de tener ingresos.

Las ensaladas de frutas son muy populares en Colombia, pero no tanto en otros países, razón por la que un joven que vive en Estados Unidos mostró cómo es vender este plato allá.

Un aspecto importante es que lo hace en su casa, razón por la que no paga un arriendo ni tiene otros gastos más allá de la materia prima, que es un poco más cara que en Colombia.

Según mostró en un video, las vende a 15 dólares y logra hacerse en un día 500 dólares, es decir, tiene que comercializar 33 ensaladas de frutas en un solo día.

“Es como en 4 o 5 horas, que es lo que me gasto en preparación, llevándolas y demás. Gracias a Dios tengo mucha gente que me colabora con eso y me compra. Siempre trato de tenerlas encargadas, con eso solo voy, las entrego y ya”, contó.

Empleos para colombianos en Estados Unidos

Vender ensaladas de frutas es una de las muchas labores que pueden hacer los colombianos en ese país. Durante años, las personas que llegan allá han encontrado varias labores, aunque algunas exigen un esfuerzo físico mayor al de otros.

Algunas empresas han ofrecido cargos que les abren las puertas de entrada a Estados Unidos, pero a muchos les toca llegar a buscar en qué emplearse y así ganar los preciados dólares.

Los trabajos a los que pueden aplicar varían mucho dependiendo del lugar al que lleguen. Entre los más populares son:

Vendedores

Meseros

Cocineros

‘Steward’

Construcción

Reparación

Limpieza

El pago por cada uno de estos oficios también es diferente dependiendo del estado al que se llegue, pues el salario mínimo varía en cada uno de estos lugares.