Luego de que se conociera que Ecopetrol suspendiera temporalmente la venta de gas vehicular a 13 importantes distribuidores en todo el país, el presidente de la compañía, Ricardo Roa, decidió hablar con los medios de comunicación y explicar las circunstancias que conllevaron a esta decisión.

Se trata de una suspensión de la provisión de este recurso a empresas de la talla de Terpel, Alcanos, Gases del Caribe o Efigas. Entre ellas, algunas ya han dado a conocer que en los próximos días se podría estar presentando escasez en este tipo de combustible.

Por su parte, el presidente de Ecopetrol aseguró que, debido a que el acuerdo de provisión de gas contemplaba suspensiones temporales cuando se presentaran coyunturas de este tipo (mediante contratos de firmeza condicionada), las compañías debían tener reservas que pudieran prevenir la escases en estos momentos.

Ecopetrol priorizará a hogares colombianos, pero habría cambio

Pese a la incertidumbre que ha despertado esta decisión de Ecopetrol, el presidente de la compañía le contó a la W Radio que, acorde con la ley, se priorizará el suministro a los hogares del país:

“La norma exige que se le de prioridad a los usuarios del sector residencial y del comercio para asegurar que allí no falte el gas. […] Esa será siempre la principal prioridad”, dijo el presidente a la cadena radial.

Lo anterior indica que, además de las refinerías, los hogares colombianos se han convertido en una prioridad del Gobierno y de la compañía, por lo que, por ahora, no se tocará el suministro para estos lugares. No obstante, aún no se tiene una fecha fija en la que podrían retomarse estos contratos con las compañías de combustible vehicular:

“La primera situación que tiene que pasar es la contraria a la que generó el precio de escasez, es decir, que suba el nivel de los embalses. […] Esperemos que rápidamente la situación muestre una señal distinta que nos permita recuperar nuevamente los contratos”, añadió Roa al medio.

Eso sí, Roa dejó la claridad de que las facturas del gas podría sufrir de un incremento en los próximos meses debido a la situación que atraviesa el país en materia de extracción de este recurso.

Precio del gas podría subir para los hogares colombianos, según Ecopetrol

El presidente de la empresa le contó a Caracol Radio que el aumento en el precio del gas “es una realidad que hay que ir teniendo presente”, pues en los próximos meses se podrían incrementar las importaciones de gas licuado:

Yo sí creo que esa es una realidad que hay que ir teniendo presente. […] los últimos meses y años se han presentado exportaciones de gas en cantidades muy grandes. […] Gas va a seguir habiendo, pero cuando se compra el gas licuado de afuera vamos a tener un precio distinto que si estuviéramos entregando el gas desde nuestros pozos”.

