Si bien es un hecho que con cada nueva generación de vehículos eléctricos que se lanza al mercado la autonomía de estos es cada vez mayor, también es cierto que encontrar una terminal de carga pública en una ciudad principal sigue siendo un gran inconveniente para muchos.

Esto porque aún no existe una red masiva de estaciones de carga, como sí sucede con las bombas de gasolina.

Por esta razón, la empresa de soluciones de electromovilidad, Evsy, entregó una radiografía de las zonas de la capital del país con mayor concentración de puntos de carga públicos, con el fin de que los usuarios de autos eléctricos identifiquen los sectores a los que deben acudir cuando los niveles de energía en la batería empiezan a alcanzar mínimos.

Zonas para carga de vehículos eléctricos

En ese sentido, existen cuatro clústeres definidos, dentro de los cuales están las cinco áreas con más cantidad de terminales. Estos clústeres son: (1) Usaquén-Unicentro, con 25 cargadores públicos; (2) Ciudad Salitre, con 18 cargadores públicos; (3) Chicó-Chapinero, con 14 puntos; y (4) La Floresta, con 9 terminales.

Las 5 zonas con más oferta son:

Unicentro, con nueve estaciones y tres puntos adicionales solo para taxis, en donde también está el único cargador rápido disponible dentro de la ciudad

con nueve estaciones y tres puntos adicionales solo para taxis, en donde también está el único cargador rápido disponible dentro de la ciudad Usaquén, que sumados a los de Unicentro completan 25 en toda la zona, más que todo en supermercados, centros comerciales y concesionarios.

que sumados a los de Unicentro completan 25 en toda la zona, más que todo en supermercados, centros comerciales y concesionarios. Ciudad Salitre, que reúne 18 terminales en un perímetro muy reducido.

que reúne 18 terminales en un perímetro muy reducido. La Zona T’ y Chapinero, con 14 cargadores, principalmente, en los centros comerciales de la zona.

con 14 cargadores, principalmente, en los centros comerciales de la zona. La Floresta, con nueve puntos, en los alrededores del Centro Comercial Cafam Floresta.

“Pese a no ser una red suficiente, Bogotá ha empezado a consolidarse como un referente latinoamericano en electromovilidad. El hecho de que ya estemos hablando de clústeres de carga pública, no es un dato menor ni debe darse por sentado. Muchas otras capitales de la región no cuentan aún con este tipo de oferta, ni están cerca de tenerla, sencillamente porque no tienen todavía una demanda consolidada”, explicó Pablo Maturana, CEO y cofundador de Evsy.

Finalmente, cabe mencionar que para estar enterado sobre nuevas terminales públicas que se instalen, la app de Evsy cuenta con características colaborativas en las que los mismos usuarios pueden contribuir para informar a otros sobre nuevos puntos que se identifiquen.

Así mismo, permite conocer cuál es el punto más cercano, según la ubicación geográfica e, incluso, saber sobre si una estación de carga está fuera de servicio o no ofrece una buena experiencia de carga; para esto los usuarios pueden instalar gratuitamente la aplicación de Evsy, la cual les muestra toda la oferta de carga pública en el país y la región.

