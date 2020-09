En ese sentido, el juzgado obligó a la plataforma de domicilios Mercadoni “a pagar el auxilio de cesantías, los intereses sobre las mismas, la prima de servicios y las vacaciones compensadas“, dice un comunicado del consultorio jurídico de la Universidad El Rosario —que representó al repartidor— citado por Dinero.

Asimismo, el portal económico dice que la aplicación debe cotizar la seguridad social en pensiones, para lo cual debe “solicitar el cálculo actuarial respectivo ante el fondo que elija el demandante”.

Esta es una sentencia sin precedente que abre el camino para que miles de domiciliarios, que actualmente trabajan en aplicaciones que no les reconocen las prestaciones, exijan esos pagos.

De acuerdo con Javier Almanza, que lideró la demanda contra Mercadoni, este fallo resuelve la duda sobre si existe un vínculo laboral entre los repartidores y las plataformas tecnológicas, y deja claro que sin el recurso humano, la empresa no podría existir, señaló El Espectador.

“Es un gran mensaje para ver la regulación de las plataformas digitales. Tengo una premisa: sin la existencia de estos elementos la razón principal de las empresas no puede darse, en otras palabras, sin mensajeros Rappi no puede ser Rappi, sin conductores Uber no puede ser Uber. Es un conjunto de actividades que van a llevar a que existan esas actividades como relaciones laborales”, dijo Almanza, según el periódico.