El precio del dólar en Colombia completa su tercera jornada consecutiva a la baja y sigue por debajo de los $ 4.000. Los operadores del mercado están a la expectativa de más datos de inflación en EE.UU. que den luces del próximo movimiento de la Reserva Federal.

La moneda estadounidense abrió la jornada de este martes con un precio promedio de $ 3.973,8, ubicándose $ 16,09 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy está en $ 3.989,89. Durante las primeras operaciones, la moneda fluctuó entre un precio máximo de $ 3.980,00 y un mínimo de $ 3.970,00.

(Vea también: Billetes de $ 20.000, $ 50.000 y más tienen felices a muchos en Colombia; dato ilusiona)

En el contexto internacional, el índice del dólar, que mide la moneda con otras seis divisas destacadas, tocó este martes su nivel más bajo en tres meses. Los inversionistas seguían deshaciendo posiciones largas en la moneda estadounidense antes de los datos de inflación de EE. UU. y la zona euro de esta semana.

“Los mercados han querido adelantarse al próximo gran asunto: el alivio monetario, la mejora de las condiciones para los activos de riesgo y la debilidad del dólar, pero como hemos visto esta mañana, eso está empezando a agotarse”, dijo en un análisis de la agencia Reuters Simon Harvey, jefe de análisis de divisas de Monex Europe.

“A más corto plazo, seguimos atentos a la confianza general de los mercados (la gran operación de este mes ha sido acciones largas y dólares cortos) y a estos niveles psicológicos: el euro ha chocado contra los 1,0960 dólares y cada intento en la última semana se ha visto frustrado”, agregó Harvey.

El dólar también está bajando en todo el mundo por la expectativa del mercado de que el ciclo de alzas de tasas de interés de la Reserva Federal ya haya llegado a su fin. Según la herramienta FedWatch de la CME, hay 25 % de probabilidades de que el banco central estadounidense empiece a recortar los tipos ya en marzo, aumentando hasta casi 45 % en mayo.

Los operadores están, por ahora, pendientes del índice de precios sobre gastos de consumo personal en Estados Unidos (PCE), la medida de inflación preferida de la Fed, que se conocerá mañana, en busca de una mayor confirmación de que la inflación en la mayor economía del mundo se está desacelerando.

Precios del petróleo

Los precios internacionales del petróleo subían en la mañana de este martes a la espera de la reunión de la Opep+, que está programada para el jueves de esta semana para decidir sobre la política de producción petrolera.

Los futuros del petróleo crudo Brent, de referencia para Colombia, subían durante la mañana US$ 0,73, o 0,91 %, a US$80,71 el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) ganaba US$ 0,73, o 0,96%, a US$ 75,58 por barril.

Lee También

“Salvo una sorpresa negativa, la reciente caída de los precios probablemente será vista como una oportunidad de compra, especialmente si se acuerdan nuevos recortes”, dijo a Reuters Tamas Varga, corredor petrolero de PVM, refiriéndose a la reunión de la Opep+.

La semana pasada, el mercado se desplomó cuando la Opep+ pospuso hasta el 30 de noviembre una reunión ministerial para limar asperezas sobre los objetivos de producción de los productores africanos.

Desde entonces, el grupo ha avanzado hacia un compromiso, dijeron el viernes la Opep+ a Reuters, lo que podría ayudar al líder de facto del grupo, Arabia Saudita, a encontrar consenso sobre la necesidad de profundizar los recortes de producción.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.