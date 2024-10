El precio del barril del Brent del Mar del Norte para entrega en diciembre cayó 0,45 % a 79,04 dólares.

En tanto el barril de West Texas Intermediate (WTI) para noviembre cedió 0,38 % a 75,56 dólares.

(Vea también: Dólar volvió a dar golpe en Colombia: precio subió duro y pasó de $ 4.200).

A pesar de tres sesiones a la baja en cinco días, el petróleo cierra la semana con un avance de 1,3 % para el Brent y de 1,6 % para el WTI.

Para Matt Smith, de Kpler, los operadores no tienen catalizador para continuar la escalada que comenzó con el ataque de Irán contra Israel hace 10 días. Israel prometió una respuesta que aún no ocurrió.

El gabinete político y de seguridad del gobierno israelí se reunió el jueves por la noche por este tema, pero no hubo decisión, reportó una fuente oficial al sitio de información en línea The Times of Israel.

“Hay un deseo, del lado israelí, de coordinarse con Estados Unidos”, según esta fuente. Washington busca disuadir a Israel de atacar la infraestructura petrolera iraní.

“Estoy igualmente algo sorprendido de no ver subir un poco los precios cuando se acerca el fin de semana”, comentó el analista.

Dólar afectado por petróleo que está a la espera

Para José Torres, de Interactive Brokers, el mercado podría estar en un compás de espera antes de la esperada conferencia de prensa, el sábado, del ministro chino de Finanzas, Lan Fo’an, en Pekín.

El dirigente podría dar nuevos elementos sobre medidas de reactivación económica en China, consideradas insuficientes hasta ahora por el mercado.

