El dólar parece que se pegó la rodadita y se fue de puente con bajonazo en Colombia que alivia un poco a los mercados, los cuales estuvieron con incertidumbre con las subidas que tuvo la moneda durante esta semana, donde incluso se acercó a la barrera de los 4.200 pesos, después de estar con un precio bastante favorable.

Dólar hoy: moneda cerró semana con caída en Colombia

Para este cierre de semana previo a un puente festivo, la divisa abrió a 4.175 pesos, lo que representa una caída de 16 pesos por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para esta jornada fue de 4.191 pesos, según la Superfinanciera.

Tasa Representativa del Mercado vigente para el 30-jun-2023: $4,191.28 pic.twitter.com/Ij93BopCby — Superfinanciera (@SFCsupervisor) June 29, 2023

Ese precio aliviará un poco a los que se van de paseo durante este fin de semana, pues en Colombia se celebra el puente de San Pedro y San Pablo con festividades en los departamentos de Tolima y Huila.

Según La República, la mayoría de monedas emergentes en el mundo se vieron contraídas frente al dólar, después que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que es probable que se necesiten al menos dos aumentos de la tasa de interés este año para reducir la tasa de inflación al objetivo de 2 % del banco central.

“Estamos viendo un tira y afloja. Los mercados no están aceptando lo que dicen los principales bancos centrales. Incluso los comentarios de Powell no han sido suficientes para afectar realmente el sentimiento en los mercados de valores”, dijo Peter Garnry, jefe de estrategia cuantitativa y de acciones de Saxo Bank AS al citado medio.