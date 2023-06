Jaime Gilinski volvió a sorprender al mercado. El caleño aprovechó la situación económica del Grupo Casino, accionistas de Almacenes Éxito, para lanzar una oferta por la empresa líder del comercio en Colombia y la sexta más grande en ingresos del país, según el último informe de Supersociedades.

Pese a que esta oferta podía ser atractiva para algunos de los accionistas de Grupo Éxito, como los franceses que requieren liquidez inmediata, no lo fue para el resto de accionistas de Éxito que después de la Junta Directiva para analizar la propuesta decidieron declinarla y continuar con el plan que lanzaron desde septiembre de 2022, que incluye listar a Grupo Éxito en la Bolsa de valores de Estados Unidos y en la de Brasil, donde consideran que podrán tener mayor liquidez.

La oferta de Grupo Gilinski buscaba comprarle a la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) 91,52 % de las 1.252 millones de acciones que tiene en Grupo Éxito a $ 2.782 cada título y en total la oferta sumaba US$ 836 millones, que según señaló, no requerirían financiación.

Esta oferta, pese a su bajo precio, era considerada como una oportunidad que vio el caleño, pues Casino está altamente endeudado y esta era la razón por la que esta misma semana comunicó que iba a vender sus activos en la región, entre los que se encuentra GPA, del que tienen 41 %, e indirectamente Éxito, donde GPA tiene 91 %.

El monto que ofrecía Gilinski era cercano a los US$ 984 millones que requiere Casino antes del 3 de julio. Este dinero lo necesita para poder lograr un acuerdo sobre los términos de la reestructuración de su deuda en Europa antes del 27 de julio que suma más de US$ 7.000 millones en el largo plazo, de los cuáles debe pagar US$ 3.200 en menos de dos años.

Pese a esa necesidad, GPA señaló que “el precio ofrecido no refleja parámetros adecuados de razonabilidad financiera para una transacción de esta naturaleza y, por tanto, no atiende a los mejores intereses de GPA y sus accionistas”.

Al analizar los datos con una TRM de $ 4.169 la oferta era solo de $ 2.782,50, cuando el valor en bolsa está en $ 4.100, 43,8 % por encima, y según agregan fuentes cercanas a la operación los accionistas esperan al menos $7.000 o $9.000 por cada título, esto teniendo en cuenta las valoraciones de este tipo de compañías.

El analista de bolsa Sebastián Toro, de Arena Alfa, agregó que esa valoración era una de las más bajas de toda la historia de la empresa, pues se ofrece la mitad del patrimonio, cuando el promedio ha sido al menos de 1,25x y menos de 5x EV/Ebitda, cuando esa media histórica ha estado en 8.2x.

“En un análisis académico miramos un universo de 38 compañías, con referencias como Walmart y Carrefour, y vemos que el valor en bolsa está entre 7,9 y 8,03 veces el valor del Ebitda, por lo que pagar 5x es muy bajo y solo dependería de la necesidad de los accionistas”, dijo el analista.

Esta situación abre igual varios caminos todavía para Grupo Éxito, que se pueden clasificar en tres escenarios. Uno, seguir el proceso de listar la empresa en el mercado de Brasil y de EE.UU., así el flotante de Éxito pasaría de 3% a 53%, dada la entrega de acciones que hará Grupo Pão de Açúcar (GPA) a su actual base accionaria.

Esta movida además dejaría a GPA con 13% y a Grupo Casino con 34%. A su vez, la compañía indicó que 83,3% del total de sus acciones serán distribuidas por GPA, lo que haría que los accionistas de este último Grupo también pasen a ser accionistas de Grupo Éxito de forma directa.

El segundo es que GPA reciba una contrapropuesta de Jaime Gilinski, situación que ya se vivió en la puja que inició el caleño por Nutresa, donde se vieron varios set de OPA para lograr conquistar a los minoritarios en el mercado.

Y tercero, que otros interesados se sumen a la puja, pues Grupo Éxito es un activo interesante que no solo tiene su foco en el retail, sino en el mercado financiero, logístico, de viajes e inmobiliario; razón por la que otros interesados podrían ver la ventana que vio el Grupo Gilinski y se animen a hacer sus apuestas para convencer a los brasileños.

La reestructuración de Casino también cambiaría la situación local

Otra parte que puede influir en las decisiones que se tomen sobre Éxito es los cambios en la reestructuración de Casino; esto después de que el miércoles se conociera la propuesta que se hizo a los acreedores de cambiar deuda por acciones.

Esto, si es aceptado, daría más plazo para no tener que requerir liquidez inmediata y cambiaría incluso al principal accionista de Casino, Rallye SA, que podría perder el control y la participación mayoritaria de 40%, pues sus acciones se diluirían.