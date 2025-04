Ante la volatilidad del dólar, que lo llevó esta semana a pasar de los 4.400 pesos nuevamente, una ‘startup’ impulsa el acceso a cuentas internacionales en dólares para colombianos.

El panorama resulta particularmente preocupante para monedas como el peso colombiano, cuyo comportamiento futuro resulta incierto y dependerá de múltiples factores. Sin embargo, el principal determinante serán las decisiones que adopten los principales actores de esta guerra comercial: Estados Unidos y China.

Dólar hoy impulsa negocios en Colombia, por decisiones en Estados Unidos

Ante este contexto de incertidumbre cambiaria, uno de los negocios que busca aprovechar el reto es la fintech global Utoppia, que ha desarrollado una estrategia innovadora. Desde hace algún tiempo, viene promoviendo una solución que permite tanto a personas físicas como a nómadas digitales o freelancer, abrir cuentas en dólares utilizando únicamente su pasaporte, facilitando así operaciones de ahorro y gasto en la divisa estadounidense.

Hoy en día, esta ‘startup’ está impulsada por tecnologías base como Synctera, una plataforma de banca y pagos que promueve la innovación financiera. Además, cuenta con el respaldo de Regent Bank, entidad miembro de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), con el objetivo de ofrecer una experiencia bancaria confiable y con cobertura internacional.

¿Cómo funcionan las cuentas en dólares, con respaldo de tarjeta Visa?

Con una cuenta en dólares a nombre del usuario, gratuita y sin costos de apertura ni mantenimiento, las personas pueden gestionar sus finanzas de forma sencilla y segura desde cualquier lugar del mundo.

“Estamos orgullosos de eliminar barreras y democratizar el acceso al sistema financiero global, para que todas las personas puedan acceder a mejores oportunidades laborales, incrementar sus ingresos y disfrutar de la estabilidad y seguridad del dólar en el sistema bancario estadounidense”, destacó Stefano Angeli, CEO de la compañía.

Aunque sus productos ya están disponibles en 18 países de 4 continentes —entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, India, España y Reino Unido—, su sede principal se encuentra en Estados Unidos.

Entre los servicios y beneficios exclusivos se destacan el acceso a una tarjeta Visa internacional, emitida en el extranjero y disponible en formato físico y virtual. Con esta tarjeta, los usuarios pueden realizar retiros en cajeros habilitados y efectuar compras en línea o en establecimientos físicos alrededor del mundo.

Lee También

La plataforma además facilita operaciones comerciales en diversos servicios digitales, permitiendo tanto realizar pagos en Amazon, Google y plataformas de streaming, como recibir transferencias desde sistemas financieros globales (PayPal, Payoneer, Wise) y plataformas especializadas para trabajadores independientes (Deel, Remote, entre otras).

Servicios del negocio de Utoppia en Colombia y Estados Unidos

Para quienes buscan optimizar sus recursos, Utoppia Plus ofrece instrumentos de inversión con rendimientos variables de hasta 4.5% efectivo anual. Los clientes acceden adicionalmente a un servicio de atención preferencial, beneficios en educación, asistencia durante viajes y otros privilegios exclusivos.

El escenario económico futuro presenta dos posibles caminos: si se logran acuerdos comerciales multilaterales, los mercados podrían estabilizarse y presenciaríamos una depreciación del dólar. No obstante, de intensificarse las tensiones entre las potencias, podríamos enfrentar una recesión global que mantendría la fortaleza de la divisa estadounidense. Ante esta disyuntiva, la cuestión relevante no es evaluar si conviene o no esta estrategia financiera, sino determinar si ya ha comenzado a implementarse.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.