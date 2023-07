Para este martes 18 de julio, el dólar en Colombia siguió cotizándose a la baja y volvió a caer de la barrera de $ 4.000 por primera vez en más de un año.

Cabe resaltar que en el cierre del lunes quedó solo a $ 17 de llegar a los $ 4.000.

Sobre las 9 a. m., el dólar se está cotizando entre $ 3.970 y $ 3.985.

Los mercados siguen reaccionando ante los resultados del crecimiento de la economía de China que fue menor al esperado por los analistas.

Por el lado de Estados Unidos, los inversores esperan ahora los datos de junio sobre ventas minoristas y producción industrial en EE. UU. para obtener pistas sobre futuras subidas de los tipos de interés.

También se está a la espera de la presentación de resultados de las empresas estadounidenses, al igual que entidades financieras como Bank of America, Morgan Stanley, bank of New York Mellon y PNC Financial.

Así las cosas y de acuerdo con los datos entregados por Credicorp Capital de Set- FX el dólar en Colombia inició en $ 4.012, pero siguió bajando aún más, de hecho registró un ponderado de hasta $ 3.996,87.

El valor máximo que ha tocado en los primeros instantes de mercado ha sido de $ 4.012, el valor mínimo de $ 3.997 y el promedio está en $ 4.007.

Cabe mencionar que estos niveles de la divisa no se veían desde junio del 2022.

El dólar se cotiza en niveles de junio del 2022.

Para este martes los mercados en Colombia estarán atentos al comportamiento del Indicador de Seguimiento de la Economía (ISE), correspondiente al mes de mayo.

En cuanto al precio del petróleo este se cotiza al alza: en el caso del Brent está en US$ 78,64 y el WTI está en US$ 74,29.