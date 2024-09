Por: VALORA ANALITIK

Una reciente encuesta de Fedesarrollo da cuenta de que el dólar en Colombia va a terminar con un precio más alto de lo previsto, lo anterior entendiendo que el mercado financiero colombiano ha experimentado fluctuaciones significativas en los últimos meses.

La encuesta de Fedesarrollo muestra que, en agosto, la tasa de cambio cerró en $ 4.160, con una depreciación mensual de 1,7 %, alcanzando su valor máximo del mes el 6 de agosto ($ 4.184) y su valor mínimo el 21 de agosto ($ 4.011).

En ese mismo sentido, el dato observado del dólar en Colombia fue $ 98 mayor al esperado en la encuesta de agosto ($ 4.062), lo que hace pensar por un nuevo fortalecimiento de la moneda estadounidense.

¿Qué está moviendo al dólar en Colombia?

La política monetaria del Banco de la República.

La evolución de la economía colombiana.

Los movimientos del precio del petróleo.

La situación económica global.

Uno de los factores de los analistas sobre el pronóstico del dólar en Colombia tiene en cuenta también lo que pueda llegar a pasar con el precio del petróleo.

Recuerda Fedesarrollo que, en agosto, el petróleo de referencia Brent cerró en US$ 76,9, mostrando una caída mensual de 5,8 % y ubicándose US$ 3,1 dólares por debajo de lo esperado por los analistas (US$ 80).

Con este escenario de base, en septiembre, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $ 4.150 y $ 4.230, con $ 4.185 como respuesta mediana.

Para el cierre de 2024, “esperan una tasa de cambio de $ 4.140, lo que representa un aumento frente al pronóstico del mes anterior ($ 4.100)”, dice la encuesta.

En ese mismo sentido, se va a tener muy en cuenta lo que pase con el precio del petróleo, toda vez que los analistas consideran que se ubicará en un rango entre US$ 70 y US$ 75, con US$ 73 como respuesta mediana.

“Para el cierre de 2024, esperan un precio de US$ 73,5 (disminuyendo frente a los US$ 81,2 esperados en la edición de agosto)”, indica la más reciente encuesta.

