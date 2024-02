La organización ‘The 50 Best’ incluyó por primera vez al bar Mamba Negra de Medellín en la prestigiosa lista ‘50 Best Discovery’, lo cual lo ubica entre los mejores en el mapa mundial de bares aprobados por expertos.

Esta selección no es una lista clasificada (como sí ocurre con el ‘ranking’ y los premios anuales de esta organización) y le apunta a ser más una biblioteca de bares (también hay una de restaurantes) que inspiran a las personas en cuanto a comida y bebida para los viajeros y locales.

(Vea también: “La trinidad de la mesa paisa es chicharrón, morcilla y chorizo”)

Mamba Negra se destaca por ser un ‘rooftop’ de lujo en el piso 22 del edificio Q Office en El Poblado (donde encontraron a estadounidenses muertos). Tiene una de las mejores vistas de la capital antioqueña. Cuenta con una capacidad para cerca de 300 personas en una área aproximada de 500 metros cuadrados. El diseño es minimalista con matices en una escala de grises en las que se resaltan las botellas de licor, las copas, los platos, los vasos. Así es la personalidad del bar.

En la oferta se encuentran seis opciones de cócteles de autor, 22 cócteles clásicos (el mismo número de pisos del edificio) y una selección de vinos. En cuanto a la comida, el restaurante está inspirado en una cocina mediterránea, influenciada por técnicas españolas, sin dejar de lado los toques asiáticos y latinos, con enfoque en el producto local y enriquecida por la despensa colombiana.

Precisamente, The 50 Best destacó el amplio menú de cócteles que describió como atrevidos, clásicos y modernos “que inyectan una dosis de alegría al momento”, como el “Not So Famous” y el “Silent Words”.

Este proyecto inició hace casi dos años luego de que un grupo de inversionistas locales, chefs y bartenders decidieron apuntarle a tener un grupo de profesionales con conocimiento y capacidad para manejar equipos de muy buena calidad y que así lograr los mejores sabores y mezclas. Según Juan David Zapata, bar manager y cofundador de Mamba Negra, están enfocados en poner a Medellín, donde el costo de vida aumentó, como un destino de bares en el mundo.

”Es importante que nos incluyan porque es la primera vez que le ocurre a un bar de Medellín y esto lo que nos permite es traer más un turismo de comida y de bares a la ciudad. Además, le demostramos al mundo que hay más cosas por conocer, que se pueden encontrar con un bar con la misma calidad de uno de Nueva York, París o Londres. Esto le da un matiz diferente a Medellín, que está preparada para recibir un turismo conocedor que va más allá de la fiesta y también busca conocer las frutas de las montañas, la producción local”, agregó Zapata.

(Vea también: Dos de los mejores 50 restaurantes del mundo están en Bogotá)

Esta guía de bares también incluye las críticas de más de 1.700 miembros de academias de gastronomía que intervienen en la configuración de las listas, críticos y periodistas gastronómicos, chefs, restauradores y gourmets.

Otros bares de Colombia que también aparecen en ‘50 Best Discovery’ son Bar Enano (Bogotá), El Barón (Cartagena) y Jardín Tragos y Pasteles (Bogotá).

Por otro lado, en el ranking The 50 Best Bars de 2023 (sí es clasificatorio) hubo representación colombiana: Alquímico (Cartagena) en el puesto 9 y La Sala de Laura at Leo (Bogotá) en la casilla 70.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.