Una actuación especial del ente de control determinó un uso improductivo de los recursos que invirtió la Policía Nacional, a través del Fondo Rotatorio de la entidad, en la construcción de un proyecto en el municipio de San Luis, llamado “Ciudadela Policial (CENOP)”, informó la Contraloría de la República en un comunicado.

“Las casas no fueron terminadas y no cuentan con condiciones de habitabilidad. Debilidades en las etapas de planeación y ejecución de la segunda etapa del proyecto, ocasionaron la desfinanciación de la obra y el abandono de la misma, por no existir recursos para pagarla”, manifestó el organismo.