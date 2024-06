Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

La compensación del IVA, también conocido como Devolución del IVA, es un programa de Transferencias Monetarias No Condicionadas (TMNC), que busca reducir el impacto del cobro del impuesto sobre las ventas IVA en los hogares vulnerables del país.

De acuerdo con Prosperidad Social, el programa Devolución del IVA comenzará con la entrega del ciclo extraordinario de 2023, que corresponde a los giros no cobrados de los ciclos 4,5 y 6 del año pasado. Los beneficiarios podrán acceder al pago a partir de la última semana de junio.

Devolución del IVA: ¿quiénes son los beneficiarios en Colombia?

Con lo anterior, los hogares beneficiarios son aquellos a los que se les programaron transferencias en los ciclos 4, 5 y 6 de 2023, que no pudieron cobrar y que no presenten causales o condiciones de no elegibilidad ni retiro, de acuerdo con el último proceso de antifraudes realizado por la entidad.

(Vea también: Última oportunidad para que cobre hasta $ 270.000; lo mínimo que le llegará son $ 90.000)

Para ello, los giros se realizarán únicamente por SuperGiros para la entrega de las transferencias de este ciclo extraordinario.

Son 594.785 los hogares con giros programados quienes recibirán desde $90 mil, para las personas que no cobraron un ciclo, y hasta $270 para los que no reclamaron tres ciclos consecutivos durante la vigencia correspondiente. Prosperidad Social invertirá más de $135 mil millones para estos pagos.

Recomendado: Factura electrónica en Colombia: Así evitará sanciones por la DIAN

“De acuerdo con lo definido por la Mesa de Equidad, el monto de la transferencia para 2023 fue de $90 mil por ciclo y se programa un mismo valor a todos los hogares, sin distinción de su ubicación geográfica ni composición del hogar”, indica Prosperidad Social.

¿Cuándo empezarán los pagos para la Devolución del IVA en Colombia?

Por su parte, el pago de Devolución del IVA se realizará entre el 28 de junio y el 19 de julio de 2024.

Al momento de realizar el giro del dinero, los beneficiaros recibirán un mensaje de texto informando que ya puede disponer de los recursos.

Finalmente, para saber si es beneficiario de la Devolución del IVA, puede hacerlo ingresando a través de este enlace y seguir los pasos sugeridos.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.