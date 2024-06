Por: CENET

Prosperidad Social ha anunciado el inicio del pago correspondiente al ciclo extraordinario de Devolución del IVA, dirigido a beneficiarios que no pudieron cobrar los giros de los ciclos 4, 5 y 6 del año 2023. Este proceso comenzará a partir de la última semana de junio.

El operador encargado de entregar estas transferencias monetarias no condicionadas será SuperGIROS. Los beneficiarios son hogares que tenían transferencias programadas en los mencionados ciclos y que, por diversas razones, no pudieron cobrarlas, sin presentar causas de no elegibilidad ni retiro tras el último proceso de antifraude.

En total, 594,785 hogares recibirán los giros, que varían desde 90,000 pesos hasta 270,000 pesos, según el número de ciclos no cobrados. Prosperidad Social ha destinado más de 135 mil millones de pesos para estos pagos.

Los beneficiarios serán notificados por mensaje de texto de SuperGIROS sobre la disponibilidad de los recursos, siendo esta la última oportunidad para realizar el cobro.

El programa busca mitigar el impacto del impuesto sobre las ventas en los hogares más pobres del país y promover una mayor equidad en el sistema tributario. Para verificar la elegibilidad, se ha habilitado un buscador en línea en https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/. Los interesados pueden ingresar sus datos en “Hogares beneficiarios” para confirmar si tienen derecho a recibir estos fondos.

