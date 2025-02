Cuando se cumple la mayoría de edad, uno de los pendientes que se deben resolver en el caso de los hombres es el de la situación militar, pues a esa edad ya son aptos para unirse a las fuerzas armadas y así servirle al país.

(Ver también: ¿Cómo está organizado el Ejército de Colombia? Estos son los cargos grandes)

Por eso hay dos caminos que los jóvenes pueden seguir, el de pagar la libreta militar o prestar el servicio durante algunos meses para ya luego quedar libre de esa tarea pendiente.

Lo bueno es que para estas personas que prestan el servicio militar hay unos beneficios que pueden aprovechar apenas lo terminen, como, por ejemplo, en el caso de estudiar un pregrado en algunas universidades del país.

Lee También

Descuentos de la Universidad Central para militares

Una de esas instituciones educativas que ofrecen beneficios a aquellos que prestaron servicio militar es la Universidad Central, la cual tiene publicado en su página web que todo aquel que sea reservista en primera clase obtendrá un descuento del 15 % en todos los cursos de pregrado.

Cabe destacar que reservista de primera clase se refiere, según la Fuerza Aeroespacial colombiana, a:

Los colombianos que prestan el servicio militar.

Los alumnos de las escuelas de formación de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, así como de las Escuelas de Formación de oficiales, suboficiales y nivel ejecutivo de la Policía Nacional, después de un (1) año lectivo.

Los alumnos de los establecimientos educativos autorizados como colegios militares o policiales dentro del territorio nacional, que reciban y aprueben las tres fases de instrucción militar o policial y aprueben el año escolar.

Los colombianos que acrediten haber prestado servicio militar en estados con los cuales Colombia tenga convenios al respecto.

Los militares retirados (hombre o mujer) por haber aprobado las fases de instrucción en los establecimientos educativos con orientación militar o policial.

Ahora, tenga en cuenta que primero debe aplicar y la universidad será la encargada de determinar si se le aprueba o no ese descuento. Además, cuando ya comience la carrera, el beneficio se renovará automáticamente, pero siempre y cuando mantenga un promedio superior a 3.7. Finalmente, tenga en cuenta que este es un beneficio para los que se matriculan desde el primer semestre, por lo que si ya empezó en la universidad y no hizo el trámite, después no se lo van a aprobar.

Cómo pedir el descuento en la Universidad Central

Si está interesado en esta oportunidad, tenga en cuenta que el proceso que debe seguir es:

Ingresar a la página web de la universidad.

Luego solicitar el descuento a través del siguiente link.

Después presentar la fotocopia de la libreta militar ampliada al 150 %.

Esperar la respuesta de la universidad.

(Ver también: ¿Cuánto cuesta ingresar a la Escuela Militar de Cadetes? Becas, descuentos y más)

Qué programas de pregrado hay en la Universidad Central

Tenga en cuenta que este beneficio puede ser en cualquiera de los programas de pregrado, los cuales son:

Administración de Empresas.

Biología.

Ciencia de Datos.

Cine.

Comunicación Social y Periodismo.

Contaduría Pública.

Creación Literaria.

Derecho.

Diseño de Experiencias Interactivas.

Economía.

Ingeniería Ambiental.

Ingeniería de Sistemas y Computación.

Ingeniería Electrónica.

Ingeniería Industrial.

Ingeniería Mecánica.

Mercadología.

Publicidad.

Trabajo Social.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.